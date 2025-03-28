У Європі пообіцяли підтримувати Україну, але розходяться у питанні про введення військ – NYT

Після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі 27 березня лише Франція та Британія наполягають на розгортанні в Україні "сил заспокоєння", тобто власних військ; тоді як в Італії хочуть відправити війська, якщо вони будуть частиною місії ООН, а Польща – повністю виключила таку можливість. Відзначається, що серед європейських лідерів немає "одностайності" щодо введення сил в Україну.

Джерело: The New York Times

Деталі: Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що "коаліція охочих" продовжить підтримувати Україну у війні з Росією і допоможе захистити мир у майбутньому - в тому числі, для деяких європейських країн, відправивши "сили заспокоєння" на українську землю після завершення конфлікту.

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Проте Макрон, який виступав на закритті зустрічі європейських лідерів у Парижі, сказав, що контури цих сил все ще уточнюються, і деталей про те, хто і що готовий робити, все ще мало.

Відзначається, що "це посилило відчуття туманності навколо дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення бойових дій".

"Ми повинні прискорити переговори, щоб домогтися припинення вогню, ми повинні прискорити нашу здатність фінансувати і постачати зброю, а також підготувати плани для української армії і сил заспокоєння", - заявив Макрон після зустрічі.

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Але після тригодинних дискусій Британія і Франція залишилися єдиними країнами, які підтримали цю ідею.

Макрон заявив, що жодні європейські сили не будуть перебувати на лінії фронту і не матимуть завдання моніторингу або забезпечення припинення вогню. Він припустив, що цю роботу можуть виконувати миротворці ООН або інші незалежні спостерігачі, в той час як європейські війська будуть базуватися далі від фронту, щоб стримувати Росію. Європейці також допоможуть тренувати і підтримувати українські сили.

Макрон визнав, що лідери не знайшли "одностайності" щодо сил заспокоєння.

Зокрема, Італія хоче відправити війська на місця, тільки якщо вони будуть частиною місії ООН, тоді як Польща повністю виключила таку можливість.

Макрон заявив, що Франція і Британія надішлють військові делегації в Україну для розробки планів щодо майбутнього української армії. Більш детальна інформація очікується протягом місяця.

Пряма мова Макрона: "Саме ці обміни між військовими визначать місця дислокації, кількість сил, щоб зробити їх надійними, і можливості. Поки що нічого не виключено. Ми розглядаємо море, повітря і сушу".

Після зустрічі 27 березня, за словами Макрона, лідери в Парижі також пообіцяли збільшити короткострокову військову допомогу Україні, в тому числі шляхом прискорення виплати кредитів, забезпечених російськими активами, про які було домовлено минулого року.

"Ми також одностайно погодилися, що зараз не час скасовувати санкції, якими б вони не були", - сказав він.

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф назвав ідею європейських сил в Україні "спрощеною", попри те, що адміністрація Трампа неодноразово дорікала Європі за те, що вона робить занадто мало для самозахисту.

Коли мова зайшла про підтримку США, Макрон сказав: "Ви повинні сподіватися на краще, але готуватися до гіршого".

Макрон також повідомив, що перед зустріччю в четвер він говорив з Трампом і поінформує його ще раз після неї.

Президент України Володимир Зеленський висловив задоволення після зустрічі, перерахувавши європейські обіцянки інвестувати в українське виробництво безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, а також зберігати санкції проти Росії доти, доки триває війна.

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