В Европе пообещали поддерживать Украину, но расходятся в вопросе о введении войск – NYT

После встречи "коалиции решительных" в Париже 27 марта только Франция и Великобритания настаивают на развертывании в Украине "сил успокоения", то есть собственных войск; тогда как в Италии хотят отправить войска, если они будут частью миссии ООН, а Польша - полностью исключила такую возможность. Отмечается, что среди европейских лидеров нет "единодушия" относительно введения сил в Украину.

Источник: The New York Times

Детали: Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что "коалиция желающих" продолжит поддерживать Украину в войне с Россией и поможет защитить мир в будущем - в том числе, для некоторых европейских стран, отправив "силы успокоения" на украинскую землю после завершения конфликта.

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Однако Макрон, выступавший на закрытии встречи европейских лидеров в Париже, сказал, что контуры этих сил все еще уточняются, и деталей о том, кто и что готов делать, все еще мало.

Отмечается, что "это усилило ощущение туманности вокруг дипломатических усилий, направленных на прекращение боевых действий".

"Мы должны ускорить переговоры, чтобы добиться прекращения огня, мы должны ускорить нашу способность финансировать и поставлять оружие, а также подготовить планы для украинской армии и сил успокоения", - заявил Макрон после встречи.

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Но после трехчасовых дискуссий Британия и Франция остались единственными странами, которые поддержали эту идею.

Макрон заявил, что никакие европейские силы не будут находиться на линии фронта и не будут иметь задачи мониторинга или обеспечения прекращения огня. Он предположил, что эту работу могут выполнять миротворцы ООН или другие независимые наблюдатели, в то время как европейские войска будут базироваться дальше от фронта, чтобы сдерживать Россию. Европейцы также помогут тренировать и поддерживать украинские силы.

Макрон признал, что лидеры не нашли "единодушия" относительно сил успокоения.

В частности, Италия хочет отправить войска на места, только если они будут частью миссии ООН, тогда как Польша полностью исключила такую возможность.

Макрон заявил, что Франция и Британия пришлют военные делегации в Украину для разработки планов относительно будущего украинской армии. Более подробная информация ожидается в течение месяца.

Прямая речь Макрона: "Именно эти обмены между военными определят места дислокации, количество сил, чтобы сделать их надежными, и возможности. Пока что ничего не исключено. Мы рассматриваем море, воздух и сушу".

После встречи 27 марта, по словам Макрона, лидеры в Париже также пообещали увеличить краткосрочную военную помощь Украине, в том числе путем ускорения выплаты кредитов, обеспеченных российскими активами, о которых было договорено в прошлом году.

"Мы также единодушно согласились, что сейчас не время отменять санкции, какими бы они ни были", - сказал он.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал идею европейских сил в Украине "упрощенной", несмотря на то, что администрация Трампа неоднократно упрекала Европу за то, что она делает слишком мало для самозащиты.

Когда речь зашла о поддержке США, Макрон сказал: "Вы должны надеяться на лучшее, но готовиться к худшему".

Макрон также сообщил, что перед встречей в четверг он говорил с Трампом и проинформирует его еще раз после нее.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил удовлетворение после встречи, перечислив европейские обещания инвестировать в украинское производство беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, а также сохранять санкции против России до тех пор, пока продолжается война.

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