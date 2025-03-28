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Держдеп виділить кошти на програму, що документувала викрадення українських дітей – Reuters

Альона Мазуренко П'ятниця, 28 березня 2025, 06:16
Держдеп виділить кошти на програму, що документувала викрадення українських дітей – Reuters
Ілюстративне фото з Depositphotos

Державний департамент США повідомив, що надасть короткострокове фінансування ініціативі з документування викрадених українських дітей для того, щоб здійснити передачу даних про дітей відповідним органам влади.

Джерело: Reuters

Деталі: Речник Державного департаменту США заявив, що фінансування надається на короткий період, поки виконавці програми забезпечують належну передачу критично важливих даних про дітей відповідним органам влади: "Це частина стандартної процедури закриття програм, що припиняють свою діяльність".

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Раніше цього місяця законодавці-демократи закликали адміністрацію Трампа відновити програму.

Фінансована урядом США ініціатива під керівництвом Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету допомогла відстежити тисячі українських дітей, викрадених Росією.

Нагадаємо:

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  • Закриття програми викликало занепокоєння щодо потенційної втрати доступу до величезної кількості інформації, зокрема супутникових знімків та інших даних, про близько 30 000 дітей, вивезених з України.
  • Рішення про припинення програми було прийнято після того, як Трамп наказав провести широку перевірку, щоб запобігти тому, що, за його словами, є марнотратним витрачанням доларів американських платників податків на цілі, які не відповідають американським інтересам.
  • Україна повідомила, що понад 19 500 дітей були вивезені до Росії або на окуповану Росією територію під час війни в Україні без згоди сім'ї або опікунів.

СШАдітиокупація
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