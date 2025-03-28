Держдеп виділить кошти на програму, що документувала викрадення українських дітей – Reuters

Державний департамент США повідомив, що надасть короткострокове фінансування ініціативі з документування викрадених українських дітей для того, щоб здійснити передачу даних про дітей відповідним органам влади.

Джерело: Reuters

Деталі: Речник Державного департаменту США заявив, що фінансування надається на короткий період, поки виконавці програми забезпечують належну передачу критично важливих даних про дітей відповідним органам влади: "Це частина стандартної процедури закриття програм, що припиняють свою діяльність".

Реклама:

Раніше цього місяця законодавці-демократи закликали адміністрацію Трампа відновити програму.

Фінансована урядом США ініціатива під керівництвом Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету допомогла відстежити тисячі українських дітей, викрадених Росією.

Нагадаємо:

РЕКЛАМА: