Держдеп виділить кошти на програму, що документувала викрадення українських дітей – Reuters
Державний департамент США повідомив, що надасть короткострокове фінансування ініціативі з документування викрадених українських дітей для того, щоб здійснити передачу даних про дітей відповідним органам влади.
Джерело: Reuters
Деталі: Речник Державного департаменту США заявив, що фінансування надається на короткий період, поки виконавці програми забезпечують належну передачу критично важливих даних про дітей відповідним органам влади: "Це частина стандартної процедури закриття програм, що припиняють свою діяльність".
Раніше цього місяця законодавці-демократи закликали адміністрацію Трампа відновити програму.
Фінансована урядом США ініціатива під керівництвом Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету допомогла відстежити тисячі українських дітей, викрадених Росією.
Нагадаємо:
- Закриття програми викликало занепокоєння щодо потенційної втрати доступу до величезної кількості інформації, зокрема супутникових знімків та інших даних, про близько 30 000 дітей, вивезених з України.
- Рішення про припинення програми було прийнято після того, як Трамп наказав провести широку перевірку, щоб запобігти тому, що, за його словами, є марнотратним витрачанням доларів американських платників податків на цілі, які не відповідають американським інтересам.
- Україна повідомила, що понад 19 500 дітей були вивезені до Росії або на окуповану Росією територію під час війни в Україні без згоди сім'ї або опікунів.