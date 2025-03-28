Госдеп выделит средства на программу, которая документировала похищения украинских детей – Reuters

Государственный департамент США сообщил, что предоставит краткосрочное финансирование инициативе по документированию похищенных украинских детей для того, чтобы осуществить передачу данных о детях соответствующим органам власти.

Источник: Reuters

Детали: Представитель Государственного департамента США заявил, что финансирование предоставляется на короткий период, пока исполнители программы обеспечивают надлежащую передачу критически важных данных о детях соответствующим органам власти: "Это часть стандартной процедуры закрытия программ, прекращающих свою деятельность".

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Ранее в этом месяце законодатели-демократы призвали администрацию Трампа восстановить программу.

Финансируемая правительством США инициатива под руководством Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета помогла отследить тысячи украинских детей, похищенных Россией.

Напомним:

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