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Госдеп выделит средства на программу, которая документировала похищения украинских детей – Reuters

Алена МазуренкоПятница, 28 марта 2025, 06:16
Госдеп выделит средства на программу, которая документировала похищения украинских детей – Reuters
Иллюстративное фото с Depositphotos

Государственный департамент США сообщил, что предоставит краткосрочное финансирование инициативе по документированию похищенных украинских детей для того, чтобы осуществить передачу данных о детях соответствующим органам власти.

Источник: Reuters

Детали: Представитель Государственного департамента США заявил, что финансирование предоставляется на короткий период, пока исполнители программы обеспечивают надлежащую передачу критически важных данных о детях соответствующим органам власти: "Это часть стандартной процедуры закрытия программ, прекращающих свою деятельность".

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Ранее в этом месяце законодатели-демократы призвали администрацию Трампа восстановить программу.

Финансируемая правительством США инициатива под руководством Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета помогла отследить тысячи украинских детей, похищенных Россией.

Напомним:

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  • Закрытие программы вызвало беспокойство относительно потенциальной потери доступа к огромному количеству информации, в частности спутниковых снимков и других данных, об около 30 000 детей, вывезенных из Украины.
  • Решение о прекращении программы было принято после того, как Трамп приказал провести широкую проверку, чтобы предотвратить то, что, по его словам, является расточительным расходованием долларов американских налогоплательщиков на цели, которые не соответствуют американским интересам.
  • Украина сообщила, что более 19 500 детей были вывезены в Россию или на оккупированную Россией территорию во время войны в Украине без согласия семьи или опекунов.

СШАдетиоккупация
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