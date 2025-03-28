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Суд заборонив адміністрації Трампа видаляти повідомлення із скандального чату в Signal

Альона Мазуренко П'ятниця, 28 березня 2025, 06:47
Суд заборонив адміністрації Трампа видаляти повідомлення із скандального чату в Signal
Майкл Волц. Ілюстративне фото: Getty Images

Федеральний суддя зобов'язав ключові відомства адміністрації президента США Дональда Трампа зберегти повідомлення, надіслані на Signal в період з 11 по 15 березня, зокрема, йдеться про повідомлення, де посадовці обговорювали в Signal обстріл хуситів.

Джерело: CNN, The New York Times

Деталі: Повідомляється, що суддя Джеймс Боусберг ухвалив це рішення за позовом про збереження інформації, поданим після того, як стало відомо, що чиновники Кабінету міністрів США обговорювали військові плани у Signal.

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Міністерство юстиції США заявило, що адміністрація вже працює над тим, щоб відстежити і зберегти тексти повідомлень за цей період.

Рішення суду стосується вищих посадовців адміністрації Трампа, включаючи радника президента з національної безпеки Майка Волтца, міністра оборони Піта Гегсета, директора національної розвідки Тульсі Габбард, держсекретаря Марко Рубіо й віцепрезидента Джей Ді Венса.

При цьому суддя ще не визначив, чи мало місце порушення. Зазначається, що судове засідання він розпочав з визнання надзвичайного тиску, з яким стикається з боку президента та його наближених.

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Передісторія:

  • Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг у матеріалі в понеділок, 24 березня, розповів, як його випадково додали до групового чату в Signal, де посадовці адміністрації Трампа обговорювали плани авіаударів по хуситах у Ємені.
  • Учасники чату публікували таємну інформацію, зокрема про питання національної безпеки та оперативну розвідку, яку за законом не можна поширювати за межами захищених урядових систем звʼязку.
  • Волц узяв на себе "повну відповідальність" за включення редактора The Atlantic до закритого чату, але при цьому намагався звинувачувати журналіста, що той "якось просочився туди".
  • Оскільки в останні дні й сам Трамп, і посадовці його адміністрації неодноразово заперечували, що в чаті обговорювалась секретна інформація, The Atlantic у середу опублікувало статтю з конкретними даними про дії авіації, що завдавала ударів по Ємену.
  • Сам Трамп тим часом наполягає, що в переписці між його командою у Signal не було нічого, що могло б "скомпрометувати" плани атаки в Ємені, хоча він і визнав, що хтось, можливо, "облажався".

Трампсоцмережісуд
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