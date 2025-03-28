Суд заборонив адміністрації Трампа видаляти повідомлення із скандального чату в Signal
Федеральний суддя зобов'язав ключові відомства адміністрації президента США Дональда Трампа зберегти повідомлення, надіслані на Signal в період з 11 по 15 березня, зокрема, йдеться про повідомлення, де посадовці обговорювали в Signal обстріл хуситів.
Джерело: CNN, The New York Times
Деталі: Повідомляється, що суддя Джеймс Боусберг ухвалив це рішення за позовом про збереження інформації, поданим після того, як стало відомо, що чиновники Кабінету міністрів США обговорювали військові плани у Signal.
Міністерство юстиції США заявило, що адміністрація вже працює над тим, щоб відстежити і зберегти тексти повідомлень за цей період.
Рішення суду стосується вищих посадовців адміністрації Трампа, включаючи радника президента з національної безпеки Майка Волтца, міністра оборони Піта Гегсета, директора національної розвідки Тульсі Габбард, держсекретаря Марко Рубіо й віцепрезидента Джей Ді Венса.
При цьому суддя ще не визначив, чи мало місце порушення. Зазначається, що судове засідання він розпочав з визнання надзвичайного тиску, з яким стикається з боку президента та його наближених.
Передісторія:
- Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг у матеріалі в понеділок, 24 березня, розповів, як його випадково додали до групового чату в Signal, де посадовці адміністрації Трампа обговорювали плани авіаударів по хуситах у Ємені.
- Учасники чату публікували таємну інформацію, зокрема про питання національної безпеки та оперативну розвідку, яку за законом не можна поширювати за межами захищених урядових систем звʼязку.
- Волц узяв на себе "повну відповідальність" за включення редактора The Atlantic до закритого чату, але при цьому намагався звинувачувати журналіста, що той "якось просочився туди".
- Оскільки в останні дні й сам Трамп, і посадовці його адміністрації неодноразово заперечували, що в чаті обговорювалась секретна інформація, The Atlantic у середу опублікувало статтю з конкретними даними про дії авіації, що завдавала ударів по Ємену.
- Сам Трамп тим часом наполягає, що в переписці між його командою у Signal не було нічого, що могло б "скомпрометувати" плани атаки в Ємені, хоча він і визнав, що хтось, можливо, "облажався".