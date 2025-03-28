Суд заборонив адміністрації Трампа видаляти повідомлення із скандального чату в Signal

Федеральний суддя зобов'язав ключові відомства адміністрації президента США Дональда Трампа зберегти повідомлення, надіслані на Signal в період з 11 по 15 березня, зокрема, йдеться про повідомлення, де посадовці обговорювали в Signal обстріл хуситів.

Джерело: CNN, The New York Times

Деталі: Повідомляється, що суддя Джеймс Боусберг ухвалив це рішення за позовом про збереження інформації, поданим після того, як стало відомо, що чиновники Кабінету міністрів США обговорювали військові плани у Signal.

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Міністерство юстиції США заявило, що адміністрація вже працює над тим, щоб відстежити і зберегти тексти повідомлень за цей період.

Рішення суду стосується вищих посадовців адміністрації Трампа, включаючи радника президента з національної безпеки Майка Волтца, міністра оборони Піта Гегсета, директора національної розвідки Тульсі Габбард, держсекретаря Марко Рубіо й віцепрезидента Джей Ді Венса.

При цьому суддя ще не визначив, чи мало місце порушення. Зазначається, що судове засідання він розпочав з визнання надзвичайного тиску, з яким стикається з боку президента та його наближених.

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