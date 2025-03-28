Суд запретил администрации Трампа удалять сообщения из скандального чата в Signal

Федеральный судья обязал ключевые ведомства администрации президента США Дональда Трампа сохранить сообщения, отправленные на Signal в период с 11 по 15 марта, в частности, речь идет о сообщениях, где чиновники обсуждали в Signal обстрел хуситов.

Источник: CNN, The New York Times

Детали: Сообщается, что судья Джеймс Боусберг принял это решение по иску о сохранении информации, поданному после того, как стало известно, что чиновники Кабинета министров США обсуждали военные планы в Signal.

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Министерство юстиции США заявило, что администрация уже работает над тем, чтобы отследить и сохранить тексты сообщений за этот период.

Решение суда касается высших должностных лиц администрации Трампа, включая советника президента по национальной безопасности Майка Уолтца, министра обороны Пита Гегсета, директора национальной разведки Тульси Габбард, госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.

При этом судья еще не определил, имело ли место нарушение. Отмечается, что судебное заседание он начал с признания чрезвычайного давления, с которым сталкивается со стороны президента и его приближенных.

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