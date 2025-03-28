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Суд запретил администрации Трампа удалять сообщения из скандального чата в Signal

Алена МазуренкоПятница, 28 марта 2025, 06:47
Суд запретил администрации Трампа удалять сообщения из скандального чата в Signal
Майкл Волц. Иллюстративное фото: Getty Images

Федеральный судья обязал ключевые ведомства администрации президента США Дональда Трампа сохранить сообщения, отправленные на Signal в период с 11 по 15 марта, в частности, речь идет о сообщениях, где чиновники обсуждали в Signal обстрел хуситов.

Источник: CNN, The New York Times

Детали: Сообщается, что судья Джеймс Боусберг принял это решение по иску о сохранении информации, поданному после того, как стало известно, что чиновники Кабинета министров США обсуждали военные планы в Signal.

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Министерство юстиции США заявило, что администрация уже работает над тем, чтобы отследить и сохранить тексты сообщений за этот период.

Решение суда касается высших должностных лиц администрации Трампа, включая советника президента по национальной безопасности Майка Уолтца, министра обороны Пита Гегсета, директора национальной разведки Тульси Габбард, госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.

При этом судья еще не определил, имело ли место нарушение. Отмечается, что судебное заседание он начал с признания чрезвычайного давления, с которым сталкивается со стороны президента и его приближенных.

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Предыстория:

  • Главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг в материале в понедельник, 24 марта, рассказал, как его случайно добавили в групповой чат в Signal, где чиновники администрации Трампа обсуждали планы авиаударов по хуситам в Йемене.
  • Участники чата публиковали секретную информацию, в частности о вопросах национальной безопасности и оперативной разведке, которую по закону нельзя распространять за пределами защищенных правительственных систем связи.
  • Волц взял на себя "полную ответственность" за включение редактора The Atlantic в закрытый чат, но при этом пытался обвинять журналиста, что тот "как-то просочился туда".
  • Поскольку в последние дни и сам Трамп, и чиновники его администрации неоднократно отрицали, что в чате обсуждалась секретная информация, The Atlantic в среду опубликовало статью с конкретными данными о действиях авиации, наносившей удары по Йемену.
  • Сам Трамп тем временем настаивает, что в переписке между его командой в Signal не было ничего, что могло бы "скомпрометировать" планы атаки в Йемене, хотя он и признал, что кто-то, возможно, "облажался".

Трампсоцсетисуд
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