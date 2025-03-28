ЗСУ знешкодили 1 860 окупантів і 122 артилерійські системи за добу
П'ятниця, 28 березня 2025, 07:37
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 860 загарбників та 556 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 28.03.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 910 750 (+1 860) осіб,
- танків – 10 455 (+17) од,
- бойових броньованих машин – 21 762 (+61) од,
- артилерійських систем – 25 387 (+122) од,
- РСЗВ – 1 344 (+1) од,
- засобів ППО – 1 119 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31 070 (+144) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42 280 (+210) од.
Дані уточнюються.