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ВСУ обезвредили 1 860 оккупантов и 122 артиллерийские системы за сутки

Ирина БалачукПятница, 28 марта 2025, 07:37
ВСУ обезвредили 1 860 оккупантов и 122 артиллерийские системы за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 860 захватчиков и 556 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 28.03.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 910 750 (+1 860) человек,
  • танков – 10 455 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин – 21 762 (+61) ед,
  • артиллерийских систем – 25 387 (+122) ед,
  • РСЗО – 1 344 (+1) ед,
  • средств ПВО – 1 119 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 31 070 (+144) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 42 280 (+210) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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