ВСУ обезвредили 1 860 оккупантов и 122 артиллерийские системы за сутки
Пятница, 28 марта 2025, 07:37
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 860 захватчиков и 556 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 28.03.25 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 910 750 (+1 860) человек,
- танков – 10 455 (+17) ед,
- боевых бронированных машин – 21 762 (+61) ед,
- артиллерийских систем – 25 387 (+122) ед,
- РСЗО – 1 344 (+1) ед,
- средств ПВО – 1 119 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 31 070 (+144) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 42 280 (+210) ед.
Данные уточняются.