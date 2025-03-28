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Росіяни пошкодили інфраструктурний об'єкт та с/г підприємство на Дніпропетровщині

Ірина БалачукП'ятниця, 28 березня 2025, 07:53
Росіяни пошкодили інфраструктурний об'єкт та с/г підприємство на Дніпропетровщині
Фото з Telegram Сергія Лисака

Російські окупанти продовжували тероризувати Дніпропетровську область – уночі 28 березня пошкодили в інфраструктурний об'єкт, сільськогосподарське підприємство та інфраструктуру у кількох громадах.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "По Васильківській громаді Синельниківського району агресор вдарив безпілотниками. Є руйнування на території сільськогосподарського підприємства. У Петриківській громаді Дніпровського району внаслідок атаки БпЛА побитий інфраструктурний об'єкт".

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Деталі: По Нікопольському районі російська армія била з артилерії та РСЗВ "Град", застосувала дрони-камікадзе. Потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громади. На Нікопольщині пошкоджено інфраструктура.

За словами Лисака, підрозділи ПвК "Схід" знищили на Дніпропетровщині 7 російських безпілотників.

Дніпропетровська областьбезпілотники
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