Россияне повредили инфраструктурный объект и с/х предприятие на Днепропетровщине

Российские оккупанты продолжали терроризировать Днепропетровскую область – ночью 28 марта повредили инфраструктурный объект, сельскохозяйственное предприятие и инфраструктуру в нескольких общинах.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "По Васильковской общине Синельниковского района агрессор ударил беспилотниками. Есть разрушения на территории сельскохозяйственного предприятия. В Петриковской общине Днепровского района в результате атаки БпЛА побит инфраструктурный объект".

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Детали: По Никопольскому району российская армия била из артиллерии и РСЗО "Град", применила дроны-камикадзе. Пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская общины. На Никопольщине повреждена инфраструктура.

По словам Лысака, подразделения ВК "Восток" уничтожили на Днепропетровщине 7 российских беспилотников.