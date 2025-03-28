Окупанти атакували Одещину: вирували пожежі, є руйнування, постраждала людина
П'ятниця, 28 березня 2025, 08:13
Одна людина постраждала, пошкоджені житлові будинки та горіли гаражі внаслідок російської атаки на Одеську область вночі 28 березня.
Джерело: ДСНС в Telegram
Дослівно служба: "Внаслідок ворожої атаки виникло загорання гаражних приміщень, господарської споруди, пошкоджені приватні житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждала 1 людина".
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Деталі: Повідомляється, що пожежі оперативно загасили.