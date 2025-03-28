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Оккупанты атаковали Одесскую область: бушевали пожары, есть разрушения, пострадал человек

Ирина БалачукПятница, 28 марта 2025, 08:13
Оккупанты атаковали Одесскую область: бушевали пожары, есть разрушения, пострадал человек
Фото ГСЧС

Один человек пострадал, повреждены жилые дома и горели гаражи в результате российской атаки на Одесскую область ночью 28 марта.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "В результате вражеской атаки возникло возгорание гаражных помещений, хозяйственной постройки, повреждены частные жилые дома. По предварительной информации, пострадал 1 человек". 

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Фото ГСЧС

Детали: Сообщается, что пожары оперативно потушили.

Одесская областьпожарвойна
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