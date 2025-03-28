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Генштаб: На Покровському напрямку захлинулось 68 атак ворога, на фронті – понад 200 боєзіткнень

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 28 березня 2025, 08:20
Генштаб: На Покровському напрямку захлинулось 68 атак ворога, на фронті – понад 200 боєзіткнень
Фото: сухопутні війська

Протягом минулої доби на всіх напрямках фронту відбулося 209 бойових зіткнень, 68 атак ворога ЗСУ спинили на Покровському напрямку, також 58 разів російські загарбники штурмували Куп’янський та Лиманський напрямки, Курщину росіяни штурмували 18 разів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська і Фиголівки.

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На Куп’янському напрямку вчора відбулося 26 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Петропавлівки, Піщаного, Нової Кругляківки, Богуславки. 

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Надія, Колодязі, Мирне, Ямполівка та у бік Новосергіївки, Нового, Ольгівки, Дронівки, Григорівки. 

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили три атаки противника поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське. 

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На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували поблизу Часового Яру та Предтечиного. 

На Торецькому напрямку ворог здійснив 24 атаки у районах Кримського, Озарянівки, Курдюмівки, Торецька та в напрямках Диліївки, Леонідівки, Щербинівки. 

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 68 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Сухий Яр, Котлине, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка та у бік Малинівки і Новоолександрівки. 

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 14 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Дніпроенергія та Бурлацьке. 

На Гуляйпільському напрямку оборонці зупинили дев’ять атак у районах населених пунктів  Привільне, Новосілка та в бік Вільного Поля. 

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в бік населених пунктів Щербаки, Лобкове та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. 

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 22 авіаудари, скинувши при цьому 25 керованих авіаційних бомб, здійснив 382 обстріли, 26 з них -  із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 18 штурмових дій загарбників. 

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Збройні силиросійсько-українська війна
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