Генштаб: На Покровском направлении захлебнулось 68 атак врага, на фронте – более 200 боестолкновений

За прошедшие сутки на всех направлениях фронта произошло 209 боевых столкновений, 68 атак врага ВСУ остановили на Покровском направлении, также 58 раз российские захватчики штурмовали Купянское и Лиманское направления, Курщину россияне штурмовали 18 раз.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска и Фиголевки.

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На Купянском направлении вчера состоялось 26 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Загрызово и в направлениях Петропавловки, Песчаного, Новой Кругляковки, Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Надежда, Колодязи, Мирное, Ямполовка и в сторону Новосергиевки, Нового, Ольговки, Дроновки, Григорьевки.

На Северском направлении наши воины успешно остановили три атаки противника вблизи населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.

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На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали вблизи Часового Яра и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 24 атаки в районах Крымского, Озаряновки, Курдюмовки, Торецка и в направлениях Дилиевки, Леонидовки, Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 68 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Сухой Яр, Котлино, Удачное, Успеновка, Преображенка, Андреевка и в сторону Малиновки и Новоалександровки.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 14 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Скудное, Днепроэнергия и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении защитники остановили девять атак в районах населенных пунктов Привольное, Новоселка и в сторону Вольного Поля.

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Щербаки, Лобково и Каменское.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 22 авиаудара, сбросив при этом 25 управляемых авиационных бомб, совершил 382 обстрела, 26 из них - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 18 штурмовых действий захватчиков.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.