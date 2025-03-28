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Сили ППО вночі збили майже 90 безпілотників, 51 БпЛА не досяг цілі

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 28 березня 2025, 09:18
Сили ППО вночі збили майже 90 безпілотників, 51 БпЛА не досяг цілі
фото: інфографіка Повітряних сил

У ніч на 28 березня російські загарбники атакували Україну 163-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона збила 89 безпілотників.

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Деталі: Повітряники повідомили, що станом на 9.00 підтверджено збиття 89 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни.

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51 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений  (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

ППОбезпілотникиросійсько-українська війна
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