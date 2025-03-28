Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Силы ПВО ночью сбили почти 90 беспилотников, 51 БпЛА не достиг цели

Станислав ПогориловПятница, 28 марта 2025, 09:18
Силы ПВО ночью сбили почти 90 беспилотников, 51 БпЛА не достиг цели
фото: инфографика воздушных сил

В ночь на 28 марта российские захватчики атаковали Украину 163-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона сбила 89 беспилотников.

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Детали: Воздушники сообщили, что по состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 89 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере и в центре страны.

Реклама:

51 вражеский беспилотник-имитатор был локационно потерян (без негативных последствий).

Вследствие российской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Одесская область, Николаевщина и Запорожье.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

ПВОбеспилотникироссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновляетсяРоссийская армия атаковала Харьков беспилотниками: один человек погиб, 29 пострадали
Жена подозреваемого экс-советника ОП Шила приобрела недвижимости в Дубае на $4 млн - Радио Свобода
Ответ Трампу: Канада вводит 25% пошлины на автомобили из США
В Грузии сократили срок безвизового пребывания украинцев до одного года
В вопросе полного прекращения огня дожать Россию можно за недели-месяцы – Зеленский
Полиция выяснила причину взрыва на столичном рынке "Юность": найдены остатки гранаты
Все новости...
ПВО
Атака дронов на Полтавщине вызвала пожар в 2500 м.кв.
Россияне ночью атаковали 117 беспилотниками: 56 БпЛА были сбиты, 48 – не достигли целей
Россия атаковала 99-ю беспилотниками, более половины удалось уничтожить
Последние новости
23:46
Россияне запустили беспилотники: В Киеве работает ПВО
23:40
обновляетсяРоссийская армия атаковала Харьков беспилотниками: один человек погиб, 29 пострадали
23:34
Новости экономики 3 апреля: мир реагирует на пошлины Трампа, Кличко увольняет подозреваемых в коррупции
23:14
Трамп о тарифах: Была операция, как на пациенте, я говорил, что все будет именно так
23:05
Генштаб: На фронте произошло 111 столкновений
22:59
Спортивная история дня. Самые ожесточенные противостояния напарников в Формуле-1
22:57
В Оперете состоялась премьера оперы "Луна" Карла Орфа: стоит ли она внимания
22:38
Сибига в разговоре с Рубио подтвердил решимость Украины по соглашению о недрах
22:17
В США проверят роль главы Пентагона в инциденте с Signal
21:56
"Не думайте, что все оставшиеся на своей земле – предатели". Как это – жить в оккупации
Все новости...
Реклама:
Реклама: