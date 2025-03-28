Силы ПВО ночью сбили почти 90 беспилотников, 51 БпЛА не достиг цели

В ночь на 28 марта российские захватчики атаковали Украину 163-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона сбила 89 беспилотников.

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Детали: Воздушники сообщили, что по состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 89 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере и в центре страны.

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51 вражеский беспилотник-имитатор был локационно потерян (без негативных последствий).

Вследствие российской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Одесская область, Николаевщина и Запорожье.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.