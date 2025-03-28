Трамп перетинає "червоні лінії": в угоді про надра вимагають повернути США всю допомогу з відсотками

Адміністрація президента США Дональда Трампа повернула до пропонованої угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку Штати надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Джерело: матеріал "ЄвроПравди", яка має у розпорядженні текст угоди

Деталі: У тексті великої угоди зазначається, що Україна зобов’язується компенсувати США вартість усієї допомоги – бюджетної, військової та гуманітарної, наданої після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Реклама:

Ця сума отримує статус "Початкового внеску DFC" у Фонд.

Сума допомоги, що підлягає поверненню, оцінюється у $123 млрд, за даними Інституту Кіля. Велика частина цих коштів була спрямована на військову підтримку, включно із замовленням озброєння в американських виробників, передачу надлишкової зброї та поповнення запасів Пентагону.

Як свідчить текст угоди, Україна має конвертувати доходи Фонду у долари та перераховувати їх на рахунки американської сторони за запитом без жодних комісій. Якщо такі витрати виникнуть, їх також доведеться компенсувати.

РЕКЛАМА:

Джерелами доходу Фонду стануть:

50% вартості всіх нових ліцензій і рентних платежів за розробку надр України;

50% доходів від інфраструктурних об’єктів (деталі цього пункту в угоді не розкриті).

При цьому передбачено, що Фонд зможе реінвестувати частину доходів у проєкти в Україні, отримуючи 50% майбутніх прибутків держави від цих інвестицій.

Окрім того, угода зобов’язує Україну погашати "борг" перед США у строк, адже передбачено щорічне його збільшення на 4%. Це означає, що що довше Київ відкладатиме виплати, то більше коштів доведеться компенсувати.

Раніше українська влада, зокрема президент Володимир Зеленський, наголошувала, що безповоротна допомога США не може бути перетворена на борг.

ЄП звертає увагу: це питання було однією з головних "червоних ліній" для Києва.

Передісторія:

28 лютого угода на цю тему вже була готова до підписання. Після емоційних переговорів Україна та США дійшли компромісу щодо цього документа, тож його мали завірити у Вашингтоні, за присутності двох президентів.

Однак того дня зустріч у Овальному кабінеті розпочалася публічною перепалкою Зеленського і Трампа. Переговори президентів були скасовані.

Зеленський раніше розповів, що Сполучені Штати запропонували Україні нову версію угоди про корисні копалини, яка одразу передбачатиме ратифікацію в парламенті за межами первинної рамкової угоди.

27 березня він заявив, що наразі немає фінальної версії угоди про використання українських мінеральних ресурсів зі США, підписання якої в адміністрації Трампа очікують найближчим часом.

Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.