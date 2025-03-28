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Трамп перетинає "червоні лінії": в угоді про надра вимагають повернути США всю допомогу з відсотками

Уляна Кричковська, Сергій СидоренкоП'ятниця, 28 березня 2025, 09:46
Трамп перетинає червоні лінії: в угоді про надра вимагають повернути США всю допомогу з відсотками
Трамп. ілюстративне фото Getty Images

Адміністрація президента США Дональда Трампа повернула до пропонованої угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку Штати надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Джерело: матеріал "ЄвроПравди", яка має у розпорядженні текст угоди

Деталі: У тексті великої угоди зазначається, що Україна зобов’язується компенсувати США вартість усієї допомоги – бюджетної, військової та гуманітарної, наданої після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

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Ця сума отримує статус "Початкового внеску DFC" у Фонд.

Сума допомоги, що підлягає поверненню, оцінюється у $123 млрд, за даними Інституту Кіля. Велика частина цих коштів була спрямована на військову підтримку, включно із замовленням озброєння в американських виробників, передачу надлишкової зброї та поповнення запасів Пентагону.  

Як свідчить текст угоди, Україна має конвертувати доходи Фонду у долари та перераховувати їх на рахунки американської сторони за запитом без жодних комісій. Якщо такі витрати виникнуть, їх також доведеться компенсувати.  

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Джерелами доходу Фонду стануть:  

  • 50% вартості всіх нових ліцензій і рентних платежів за розробку надр України;  
  • 50% доходів від інфраструктурних об’єктів (деталі цього пункту в угоді не розкриті).  

При цьому передбачено, що Фонд зможе реінвестувати частину доходів у проєкти в Україні, отримуючи 50% майбутніх прибутків держави від цих інвестицій.  

Окрім того, угода зобов’язує Україну погашати "борг" перед США у строк, адже передбачено щорічне його збільшення на 4%. Це означає, що що довше Київ відкладатиме виплати, то більше коштів доведеться компенсувати.  

Раніше українська влада, зокрема президент Володимир Зеленський, наголошувала, що безповоротна допомога США не може бути перетворена на борг.

ЄП звертає увагу: це питання було однією з головних "червоних ліній" для Києва. 

Передісторія:

  • 28 лютого угода на цю тему вже була готова до підписання. Після емоційних переговорів Україна та США дійшли компромісу щодо цього документа, тож його мали завірити у Вашингтоні, за присутності двох президентів.
  • Однак того дня зустріч у Овальному кабінеті розпочалася публічною перепалкою Зеленського і Трампа. Переговори президентів були скасовані.
  • Зеленський раніше розповів, що Сполучені Штати запропонували Україні нову версію угоди про корисні копалини, яка одразу передбачатиме ратифікацію в парламенті за межами первинної рамкової угоди.
  • 27 березня він заявив, що наразі немає фінальної версії угоди про використання українських мінеральних ресурсів зі США, підписання якої в адміністрації Трампа очікують найближчим часом.

Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.

СШАдопомога УкраїнівійнаТрамп
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