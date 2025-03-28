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Трамп пересекает "красные линии": в соглашении о недрах требуют вернуть США всю помощь с процентами

Уляна Кричковская, Сергей СидоренкоПятница, 28 марта 2025, 09:46
Трамп пересекает красные линии: в соглашении о недрах требуют вернуть США всю помощь с процентами
Трамп. иллюстративное фото Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа вернула в предлагаемое соглашение о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую Штаты предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Источник: материал "ЕвроПравды", которая располагает текстом соглашения

Детали: В тексте большого соглашения отмечается, что Украина обязуется компенсировать США стоимость всей помощи - бюджетной, военной и гуманитарной, предоставленной после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

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Эта сумма получает статус "Начального взноса DFC" в Фонд.

Сумма помощи, подлежащей возврату, оценивается в $123 млрд, по данным Института Киля. Большая часть этих средств была направлена на военную поддержку, включая заказ вооружения у американских производителей, передачу избыточного оружия и пополнение запасов Пентагона.

Как гласит текст соглашения, Украина должна конвертировать доходы Фонда в доллары и перечислять их на счета американской стороны по запросу без комиссий. Если такие расходы возникнут, их также придется компенсировать.

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Источниками дохода Фонда станут:

  • 50% стоимости всех новых лицензий и рентных платежей за разработку недр Украины;
  • 50% доходов от инфраструктурных объектов (детали этого пункта в соглашении не раскрыты).

При этом предусмотрено, что Фонд сможет реинвестировать часть доходов в проекты в Украине, получая 50% будущих доходов государства от этих инвестиций.

Кроме того, соглашение обязывает Украину погашать "долг" перед США в срок, ведь предусмотрено ежегодное его увеличение на 4%. Это означает, что чем дольше Киев будет откладывать выплаты, тем больше средств придется компенсировать.

Ранее украинская власть, в частности президент Владимир Зеленский, отмечала, что безвозвратная помощь США не может быть превращена в долг.

ЕП обращает внимание: этот вопрос был одной из главных "красных линий" для Киева.

Предыстория:

  • 28 февраля соглашение на эту тему уже было готово к подписанию. После эмоциональных переговоров Украина и США пришли к компромиссу по этому документу, поэтому его должны были заверить в Вашингтоне, в присутствии двух президентов.
  • Однако в тот день встреча в Овальном кабинете началась публичной перепалкой Зеленского и Трампа. Переговоры президентов были отменены.
  • Зеленский ранее рассказал, что Соединенные Штаты предложили Украине новую версию соглашения о полезных ископаемых, которая сразу будет предусматривать ратификацию в парламенте за пределами первичного рамочного соглашения.
  • 27 марта он заявил, что пока нет финальной версии соглашения об использовании украинских минеральных ресурсов с США, подписание которого в администрации Трампа ожидают в ближайшее время.

Подробнее читайте в материале "ЕвроПравды": Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США.

СШАпомощь УкраиневойнаТрамп
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