Уряд отримав нову угоду про надра із США: кажуть, це "робоча версія"
Перша віце-прем'єрка Юлія Свириденко на годині уряду у Верховній Раді заявила, що уряд України отримав від США текст нової угоди про корисні копалини і назвала її "робочою версією", яка опрацьовується.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Свириденко: "Це робоча версія, яка, по суті, відображає позицію юридичних американських радників. Ми формуємо свою позицію і зараз процес також формалізований.
Коли буде необхідно, ми звичайно вийдемо з консультації до Верховної Ради. Будь-які публічні дискусії наразі щодо тексту цієї угоди завдають тільки шкоди перемовинам і нам заважають вести конструктивну дискусію з американськими партнерами".
Деталі: За її словами, як тільки буде досягнути консенсус, уряд обов'язково вийде з публічної позицією до депутатів Верховної Ради.
Передісторія:
- 28 лютого угода на цю тему вже була готова до підписання. Після емоційних переговорів Україна та США дійшли компромісу щодо цього документа, тож його мали завірити у Вашингтоні, за присутності двох президентів.
- Однак того дня зустріч в Овальному кабінеті розпочалася публічною перепалкою Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Переговори президентів були скасовані.
- 27 березня український президент заявив, що наразі немає фінальної версії угоди про використання українських мінеральних ресурсів зі США, підписання якої в адміністрації Трампа очікують найближчим часом.
- "ЄвроПравда" писала, що адміністрація Трампа повернула до угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
- Також інформували, що новий текст угоди із США про надра може суперечити наміру України вступити до Європейського Союзу через жорсткі обмеження, що суттєво впливають на економічний суверенітет України.
Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США