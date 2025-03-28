Уряд отримав нову угоду про надра із США: кажуть, це "робоча версія"

Перша віце-прем'єрка Юлія Свириденко на годині уряду у Верховній Раді заявила, що уряд України отримав від США текст нової угоди про корисні копалини і назвала її "робочою версією", яка опрацьовується.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Свириденко: "Це робоча версія, яка, по суті, відображає позицію юридичних американських радників. Ми формуємо свою позицію і зараз процес також формалізований.

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Коли буде необхідно, ми звичайно вийдемо з консультації до Верховної Ради. Будь-які публічні дискусії наразі щодо тексту цієї угоди завдають тільки шкоди перемовинам і нам заважають вести конструктивну дискусію з американськими партнерами".

Деталі: За її словами, як тільки буде досягнути консенсус, уряд обов'язково вийде з публічної позицією до депутатів Верховної Ради.

Передісторія:

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28 лютого угода на цю тему вже була готова до підписання. Після емоційних переговорів Україна та США дійшли компромісу щодо цього документа, тож його мали завірити у Вашингтоні, за присутності двох президентів.

Однак того дня зустріч в Овальному кабінеті розпочалася публічною перепалкою Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Переговори президентів були скасовані.

27 березня український президент заявив, що наразі немає фінальної версії угоди про використання українських мінеральних ресурсів зі США, підписання якої в адміністрації Трампа очікують найближчим часом.

"ЄвроПравда" писала, що адміністрація Трампа повернула до угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Також інформували, що новий текст угоди із США про надра може суперечити наміру України вступити до Європейського Союзу через жорсткі обмеження, що суттєво впливають на економічний суверенітет України.

Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США