Правительство получило новое соглашение о недрах с США: говорят, это "рабочая версия"

Первый вице-премьер Юлия Свириденко на часе правительства в Верховной Раде заявила, что правительство Украины получило от США текст нового соглашения о полезных ископаемых и назвала ее "рабочей версией", которая обрабатывается.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Свириденко: "Это рабочая версия, которая, по сути, отражает позицию юридических американских советников. Мы формируем свою позицию и сейчас процесс также формализован.

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Когда будет необходимо, мы конечно выйдем с консультации в Верховную Раду. Любые публичные дискуссии сейчас по тексту этого соглашения наносят только вред переговорам и нам мешают вести конструктивную дискуссию с американскими партнерами".

Детали: По ее словам, как только будет достигнут консенсус, правительство обязательно выйдет с публичной позицией к депутатам Верховной Рады.

Предыстория:

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28 февраля соглашение на эту тему уже было готово к подписанию. После эмоциональных переговоров Украина и США пришли к компромиссу по этому документу, поэтому его должны были заверить в Вашингтоне, в присутствии двух президентов.

Однако в тот день встреча в Овальном кабинете началась публичной перепалкой Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Переговоры президентов были отменены.

27 марта украинский президент заявил, что пока нет финальной версии соглашения об использовании украинских минеральных ресурсов с США, подписание которого в администрации Трампа ожидают в ближайшее время.

"ЕвроПравда" писала, что администрация Трампа вернула в соглашение о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Также информировали, что новый текст соглашения с США о недрах может противоречить намерению Украины вступить в Европейский Союз из-за жестких ограничений, существенно влияющих на экономический суверенитет Украины.

Подробнее читайте в материале "ЕвроПравды": Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США