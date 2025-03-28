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РФ збільшила кількість штурмів, намагаючись просунутись в Запорізькій області – Волошин

Анастасія ПроцП'ятниця, 28 березня 2025, 13:11
РФ збільшила кількість штурмів, намагаючись просунутись в Запорізькій області – Волошин
Ілюстративне фото: Getty Images

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що російські війська посилили штурми малими групами на Запорізькому напрямку, прагнучи просунутися вперед і досягти адміністративних кордонів області. З початку весни інтенсивність атак значно зросла.

Джерело: Волошин в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Військово-політичне керівництво Російської Федерації ніколи не приховувало, що Запорізька область входить у сферу їхніх геополітичних інтересів. 

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Тому можна сказати, що перед тим, як почнуться якісь переговорні процеси щодо перемир'я, щодо встановлення різних режимів, припинення вогню, росіяни хочуть отримати якнайбільше фори, якнайдалі просунутись у Запорізькій області, якщо матимуть змогу, навіть вийти на адміністративні кордони області. Це є одна з причин того, що ситуація на півдні України, і зокрема на запорізьких напрямках, починає дещо загострюватись".

Деталі: Також Волошин зазначив, що окупанти зосередили на Запорізькому напрямку певні сили та засоби, проте не для масштабного наступу, а для штурмів малими групами піхоти. 

Пряма мова: "Тактика застосування цих малих груп приносить певний результат Росії на інших напрямках, тому вони і намагатимуться застосувати цю тактику повзучого наступу, штурмів малими групами піхоти і на запорізьких напрямках. Мова йде про Оріхівський і Гуляйпільський напрямки. З початку весни кількість таких штурмових дій тут значно збільшилась".

Запорізька областьРосія
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