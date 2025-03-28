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РФ увеличила количество штурмов, пытаясь продвинуться в Запорожской области – Волошин

Анастасия ПроцПятница, 28 марта 2025, 13:11
РФ увеличила количество штурмов, пытаясь продвинуться в Запорожской области – Волошин
Иллюстративное фото: Getty Images

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что российские войска усилили штурмы малыми группами на Запорожском направлении, стремясь продвинуться вперед и достичь административных границ области. С начала весны интенсивность атак значительно возросла.

Источник: Волошин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Военно-политическое руководство Российской Федерации никогда не скрывало, что Запорожская область входит в сферу их геополитических интересов.

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Поэтому можно сказать, что перед тем, как начнутся какие-то переговорные процессы по перемирию, по установлению различных режимов, прекращению огня, россияне хотят получить как можно больше форы, как можно дальше продвинуться в Запорожской области, если смогут, даже выйти на административные границы области. Это одна из причин того, что ситуация на юге Украины, и в частности на запорожских направлениях, начинает несколько обостряться".

Детали: Также Волошин отметил, что оккупанты сосредоточили на Запорожском направлении определенные силы и средства, однако не для масштабного наступления, а для штурмов малыми группами пехоты.

Прямая речь:"Тактика применения этих малых групп приносит определенный результат России на других направлениях, поэтому они и будут пытаться применить эту тактику ползучего наступления, штурмов малыми группами пехоты и на запорожских направлениях. Речь идет об Ореховском и Гуляйпольском направлениях. С начала весны количество таких штурмовых действий здесь значительно увеличилось".

Запорожская областьРосcия
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