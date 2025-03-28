Генштаб: Сили оборони завдають ударів виключно по військових об'єктах РФ, не енергетики

Сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей щодо зупинки ударів по енергообʼєктах, водночас Росія систематично порушує ці домовленості, продукуючи фейки про "удари ЗСУ".

Джерело: Генштаб ЗСУ у соцмережах, співрозмовник "Української правди" у військових колах

Дослівно: "Міністерство оборони РФ продовжує продукувати фейки про псевдоураження Україною енергетичних об’єктів у Російській Федерації та на окупованих нею територіях.

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Наголошуємо, що Сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей щодо зупинки ударів по енергетичних обʼєктах. Вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії.

Очікуємо відповідної реакції партнерів.

Щоденні інформаційні вкиди та дезінформація, які поширює військове відомство РФ, мають на меті дискредитувати Україну та дипломатичні зусилля України та партнерів. Російська тактика затягування війни залишається незмінною".

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Деталі: Генштаб наголошує, що водночас фіксуються конкретні порушення цих домовленостей з боку російської армії, зокрема, тільки за добу 27 березня агресор завдав ударів, які пошкодили енергообʼєкти у Херсоні та на Полтавщині.

За словами джерела УП, впродовж двох днів Україна утримувалася від дронових ударів вглиб території Росії, але поновила їх 28 березня з огляду на недотримання домовленостей російською стороною. При цьому Сили оборони України і надалі утримуються від ураження об'єктів енергетичної галузі РФ.

Що передувало: Міноборони РФ вкотре заявило, що Україна не дотримується умов "енергетичного перемир'я", звинувативши Київ у атаці на енергооб'єакти в Курській і Саратовській області. Сама Росія стверджує, що не б'є по українській енергетиці, хоча регулярно це робить.