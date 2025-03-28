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Генштаб: Силы обороны наносят удары исключительно по военным объектам РФ, не энергетики

Валентина РоманенкоПятница, 28 марта 2025, 14:40
Генштаб: Силы обороны наносят удары исключительно по военным объектам РФ, не энергетики
коллаж УП

Силы обороны Украины неуклонно придерживаются достигнутых с партнерами договоренностей по остановке ударов по энергообъектам, в то же время Россия систематически нарушает эти договоренности, продуцируя фейки об "ударах ВСУ".

Источник: Генштаб ВСУ в соцсетях, собеседник "Украинской правды" в военных кругах

Дословно: "Министерство обороны РФ продолжает продуцировать фейки о псевдопоражении Украиной энергетических объектов в Российской Федерации и на оккупированных ею территориях.

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Подчеркиваем, что Силы обороны Украины неуклонно придерживаются достигнутых с партнерами договоренностей по остановке ударов по энергетическим объектам. Огневое поражение осуществляется исключительно по военным целям российской оккупационной армии.

Ожидаем соответствующей реакции партнеров.

Ежедневные информационные вбросы и дезинформация, которые распространяет военное ведомство РФ, имеют целью дискредитировать Украину и дипломатические усилия Украины и партнеров. Российская тактика затягивания войны остается неизменной".

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Детали: Генштаб отмечает, что в то же время фиксируются конкретные нарушения этих договоренностей со стороны российской армии, в частности, только за сутки 27 марта агрессор нанес удары, которые повредили энергообъекты в Херсоне и на Полтавщине.

По словам источника УП, в течение двух дней Украина воздерживалась от дроновых ударов вглубь территории России, но возобновила их 28 марта, учитывая несоблюдение договоренностей российской стороной. При этом Силы обороны Украины и в дальнейшем воздерживаются от поражения объектов энергетической отрасли РФ.

Что предшествовало: Минобороны РФ в очередной раз заявило, что Украина не соблюдает условия "энергетического перемирия", обвинив Киев в атаке на энергообъекты в Курской и Саратовской области. Сама Россия утверждает, что не бьет по украинской энергетике, хотя регулярно это делает.

переговорыэнергетикавойнаГенштаб
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