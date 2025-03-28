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В Україну повернули тіла ще 909 полеглих захисників

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 28 березня 2025, 14:47
В Україну повернули тіла ще 909 полеглих захисників
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

На українську землю за результатами проведених репатріаційних заходів вдалося повернути тіла ще 909 полеглих захисників.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram

Деталі: Повідомляється, що з числа повернених "на щиті" оборонців полеглі з: Курахівського, Покровського, ⁠Бахмутського, ⁠Вугледарського, Луганського, Запорізького напрямків та з моргів на території РФ.

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Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

 

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

втрати у війніЗбройні силиросійсько-українська війна
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