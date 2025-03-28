В Украину вернули тела еще 909 павших защитников

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

На украинскую землю по результатам проведенных репатриационных мероприятий удалось вернуть тела еще 909 павших защитников.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram

Детали: Сообщается, что из числа возвращенных "на щите" защитников павшие из: Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского направлений и из моргов на территории РФ.

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Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.