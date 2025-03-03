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Зеленський заявив, що зустрінеться з Трампом, якщо йтиметься про "вирішення реальних проблем" – ЗМІ 

Ірина БалачукПонеділок, 3 березня 2025, 08:40
Зеленський заявив, що зустрінеться з Трампом, якщо йтиметься про вирішення реальних проблем – ЗМІ 
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, якщо той знову запросить його "для вирішення реальних проблем".

Джерело: Bloomberg

Пряма мова Зеленського після участі в саміті європейських лідерів з питань безпеки у Лондоні: "Ми гідні рівноправного діалогу…. (Якщо президент США запросить – ред.) "для конструктивного діалогу, для вирішення реальних проблем, для серйозних питань і реальних, рішучих дій і відповідей – я приїду".

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Деталі: Bloomberg пише, що "Зеленський ретельно підбирав слова після суперечки з Трампом і віце-президентом Джей Ді Венсом (28 лютого – ред.) під час зустрічі в Білому домі".

Президент України зазначив, що проведення цієї розмови у відкритому режимі не було позитивним ні для США, ні для України.

Видання також акцентує, що Зеленський у Лондоні відхилив прохання журналіста перейти на англійську мову, щоб уникнути неправильного тлумачення.

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"Я переконаний, що ця ситуація мине, і попереду більш важливі речі", – сказав президент України.

Він також додав, що Україна готова підписати угоду про видобуток корисних копалин, яка була призупинена минулого тижня. Зокрема, її можуть підписати міністри.

Bloomberg також пише, що хоч Зеленський і визнав залежність України від підтримки США і висловив повагу до Трампа, обох основних американських політичних партій і США в цілому, він все ж ухилився від вибачень.

"Я готовий до будь-якого формату конструктивних відносин зі США", – сказав Зеленський.

Видання зазначає, що український президент "захищав своє право відстоювати гідність своєї країни та її народу і закликав партнерів з розумінням поставитися до страждань, які випали на долю України після російського вторгнення три роки тому".

Передісторія:

ЗеленськийТрампСША
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