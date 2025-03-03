У снарядах до російських РСЗВ "Торнадо" виявили іноземні компоненти – ГУР

У снарядах до російських реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С", якими Росія завдає ударів по Україні, виявлено компоненти зі США, Китаю, Швейцарії та Британії.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Дослівно: "У досліджених зразках керованих реактивних снарядів системи залпового вогню "Торнадо-С", що були застосовані державою-агресором проти України, виявлено одночасне використання двох волоконно-оптичних гіроскопів. Блок іноземного виробництва без маркування виробника має індикаторні пломби китайською мовою та візуальну схожість з гіроскопами AgileLight китайського виробника BWSENSING".

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Деталі: Російський та іноземний блоки мають схожу будову. Головна відмінність – у типі процесора: у російському блоці використовується програмована вентильна матриця Altera Cyclone, виробництва США, тоді як в іноземному – мікроконтролер STMicroelectronics зі Швейцарії.

Крім того, у російському обладнанні виявлено електронні компоненти іноземного виробництва. Зокрема, з США – Analog Devices, National Semiconductor, Maxim Integrated, з Китаю – Panwoo Equipment Consulting, Mornsun, зі Швейцарії – STMicroelectronics, з Великобританії – Golledge Electronics.

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