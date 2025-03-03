Ющенко: 20 років США були опорою українців, тож гірко бачити приниження під час війни

Третій президент України Віктор Ющенко закликав США до мудрості для пошуку формул гарантій безпеки для України, умов справедливого миру та збереження незалежності української держави.

Джерело: Ющенко в Facebook

Пряма мова: "Останні 20 років Сполучені Штати були опорою українців, які боролися за демократію! Свобода слова, чесні вибори, ринкова економіка, гендерна рівність, сильне громадянське суспільство – все це було запитом українців на вільне і гідне життя у власній незалежній країні. Ці цінності ми виплекали разом з нашими партнерами – і лідерство в цьому відігравали Сполучені Штати.

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Цей діалог ніколи не відбувався через приниження – і тим більше гірко бачити, коли це раптом проявилося під час війни. Коли замість підтримки та співпраці ми побачили безпрецедентне знецінення – це удар по довірі, який потребує зусиль, аби відновити баланс у відносинах".

Деталі: Ющенко наголосив, що Україна зараз гостро потребує лідерства і єдності. "Не дискусій про дипломатичний протокол чи костюм, а політичної мудрості для пошуку формул гарантій безпеки, умов справедливого миру та збереження незалежності нашої держави", – зазначив політик.

Пряма мова: "Примушування до миру – це відома російська тактика, яку росіяни застосували у Грузії в 2008 році. Наслідки цього відомі і повчальні. Російська пропаганда сьогодні розхитує весь світ. Коли з Кремля говорять, що в Україні диктатура – це політична шизофренія.

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Відповіддю на ці виклики має бути міцна коаліція міжнародних партнерів, які підтримують перемогу України. Разом ми можемо зробити плани агресора неможливими і змусити його заплатити за все".

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