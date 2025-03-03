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Ющенко: 20 років США були опорою українців, тож гірко бачити приниження під час війни

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 березня 2025, 14:12
Ющенко: 20 років США були опорою українців, тож гірко бачити приниження під час війни
Ющенко. фото з Facebook

Третій президент України Віктор Ющенко закликав США до мудрості для пошуку формул гарантій безпеки для України, умов справедливого миру та збереження незалежності української держави.

Джерело: Ющенко в Facebook

Пряма мова: "Останні 20 років Сполучені Штати були опорою українців, які боролися за демократію! Свобода слова, чесні вибори, ринкова економіка, гендерна рівність, сильне громадянське суспільство – все це було запитом українців на вільне і гідне життя у власній незалежній країні. Ці цінності ми виплекали разом з нашими партнерами – і лідерство в цьому відігравали Сполучені Штати.

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Цей діалог ніколи не відбувався через приниження – і тим більше гірко бачити, коли це раптом проявилося під час війни. Коли замість підтримки та співпраці ми побачили безпрецедентне знецінення – це удар по довірі, який потребує зусиль, аби відновити баланс у відносинах".

Деталі: Ющенко наголосив, що Україна зараз гостро потребує лідерства і єдності. "Не дискусій про дипломатичний протокол чи костюм, а політичної мудрості для пошуку формул гарантій безпеки, умов справедливого миру та збереження незалежності нашої держави", – зазначив політик.

Пряма мова: "Примушування до миру – це відома російська тактика, яку росіяни застосували у Грузії в 2008 році. Наслідки цього відомі і повчальні. Російська пропаганда сьогодні розхитує весь світ. Коли з Кремля говорять, що в Україні диктатура – це політична шизофренія.

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Відповіддю на ці виклики має бути міцна коаліція міжнародних партнерів, які підтримують перемогу України. Разом ми можемо зробити плани агресора неможливими і змусити його заплатити за все".

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Передісторія:

СШАвійнаЮщенкодопомога Україні
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