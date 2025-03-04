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Венс заявив, що від Зеленського потрібна "реальна пропозиція" для участі в переговорах

Ольга Глущенко Вівторок, 4 березня 2025, 06:34
Венс заявив, що від Зеленського потрібна реальна пропозиція для участі в переговорах
Джей Ді Венс, скриншот

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив у понеділок щодо переговорного процесу, що якщо від президента України Володимира Зеленського "реальна пропозиція" і "якщо Україна готова підключитися – двері відчинені".

Джерело: Венс в інтерв’ю Fox News, цитують CNN, "Суспільне"

Деталі: CNN зазначає, що коментарі Венса у попередньо записаному інтерв'ю Fox News прозвучали до того, як було оголошено про паузу у військовій допомозі США Україні.

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Пряма мова Венса: "Він (Зеленський – ред.) продемонстрував явне небажання брати участь у мирному процесі, який, за словами президента Трампа, є політикою американського народу та їхнього президента".

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи може Зеленський повернутися до Білого дому, якщо він скаже, що готовий обговорити мирний план, Венс сказав, що якщо Зеленський "серйозно займеться деталями", то США будуть готові знову розмовляти.

Пряма мова Венса: "Я думаю, що якби він зателефонував і мав серйозну пропозицію щодо того, як він збирається брати участь у процесі. Послухайте, є деталі, які дійсно мають значення, над якими ми вже працюємо з росіянами. Ми говорили з деякими нашими союзниками, йому потрібно серйозно долучитися до обговорення деталей".

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"Якщо буде реальна пропозиція, якщо він (Зеленський – ред.) готовий брати участь у процесі. Ми вже працюємо з росіянами та союзниками над деталями. Якщо Україна готова підключитися – двері відчинені".

"Якщо ви хочете справжніх гарантій безпеки, щоб переконатися, що Володимир Путін (правитель Росії – ред.) більше ніколи не вторгнеться в Україну, найкращий спосіб – забезпечити економічну зацікавленість американців у майбутньому України".

Деталі: Венс наголосив, що позиція адміністрації Трампа чітка: США не можуть і не будуть безкінечно фінансувати війну в Україні.

Пряма мова Венса: "Європейські лідери насправді шкодять Україні. Їхні народи теж не хочуть безкінечного фінансування війни. І американці не хочуть. Єдиний інтерес, який відповідає і США, і Європі, і Україні – це завершення цієї війни. Зеленський їде до Європи, де його надувають як символ свободи і підштовхують воювати далі. Але воювати далі з чим? За чиї гроші, чиї боєприпаси та чиї життя?"

Деталі: Також Венс заявив, що він не впевнений, що росіяни готові до компромісу, але треба це перевірити і "переговори – це єдиний спосіб дізнатися".

Що передувало:

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СШАпереговориросійсько-українська війна
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