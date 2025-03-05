Маркарова: Трамп у Конгресі зачитав допис Зеленського у соцмережі і назвав це листом

Посол України у США Оксана Маркарова прокоментувала повідомлення президента США Дональда Трампа під час виступу у Конгресі про те, що він отримав листа від президента Володимира Зеленського про готовність України до переговорів.

Джерело: Маркарова у Facebook, LIGA.net

Пряма мова Маркарової: "В дуже складній ситуації все ж рухаємося вперед, розбудовуємо стосунки та просуваємо наші пріоритети. Допис нашого президента Володимир Зеленський зачитав у своєму зверненні до нації президент Дональд Трамп і сказав "Я ціную, що він написав цей лист".

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Деталі: Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у коментарі LIGA.net підтвердив, що жодного "листа" від українського президента не було і Трамп говорив саме про пост у соцмережі.

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