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Маркарова: Трамп у Конгресі зачитав допис Зеленського у соцмережі і назвав це листом

Станіслав ПогоріловСереда, 5 березня 2025, 09:51
Маркарова: Трамп у Конгресі зачитав допис Зеленського у соцмережі і назвав це листом
Оксана Маркарова, фото: Facebook

Посол України у США Оксана Маркарова прокоментувала повідомлення президента США Дональда Трампа під час виступу у Конгресі про те, що він отримав листа від президента Володимира Зеленського про готовність України до переговорів.

Джерело: Маркарова у Facebook, LIGA.net

Пряма мова Маркарової: "В дуже складній ситуації все ж рухаємося вперед, розбудовуємо стосунки та просуваємо наші пріоритети. Допис нашого президента Володимир Зеленський зачитав у своєму зверненні до нації президент Дональд Трамп і сказав "Я ціную, що він написав цей лист".

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Деталі: Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у коментарі LIGA.net підтвердив, що жодного "листа" від українського президента не було і Трамп говорив саме про пост у соцмережі.

Що було раніше:

  • Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив у понеділок щодо переговорного процесу, що якщо від президента України Володимира Зеленського "реальна пропозиція" і "якщо Україна готова підключитися – двері відчинені". "Якщо буде реальна пропозиція, якщо він (Зеленський – ред.) готовий брати участь у процесі. Ми вже працюємо з росіянами та союзниками над деталями. Якщо Україна готова підключитися – двері відчинені", - сказав він.
  • Піісля цього Зеленський у соцмережі Х написав, що Україна прагне до миру і він готовий працювати в цьому напрямку "під сильним лідерством президента Трампа". "Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну…", - зазначив президент.
  • Під час виступу в Конгресі президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського, в якому йдеться, що Україна готова "сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир", а також підписати угоду про копалини.

ТрампЗеленськийросійсько-українська війнапереговори
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