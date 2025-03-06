Міноборони дозволило використовувати ЗСУ вітчизняну систему димопуску

Міноборони затвердило та дозволило використовувати в підрозділах Збройних сил України нову систему дистанційного управління димопуском вітчизняного виробництва, цей комплекс призначений для контролю за запалюванням піротехнічних пристроїв.

Джерело: Міністерство оборони

Дослівно: "Система складається із комп’ютеризованих пунктів управління, метеостанції, інших периферійних пристроїв та устаткування, яке дозволяє контролювати та приводити у дію десятки димових шашок".

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Деталі: Запуск піротехнічних пристроїв залежить від конкретних завдань. Оператор може керувати системою, яку виробили в Україні, з безпечного місця. Димопуск працює при різних температурах і погодних умовах.

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