Міноборони дозволило використовувати ЗСУ вітчизняну систему димопуску
Четвер, 6 березня 2025, 12:30
Міноборони затвердило та дозволило використовувати в підрозділах Збройних сил України нову систему дистанційного управління димопуском вітчизняного виробництва, цей комплекс призначений для контролю за запалюванням піротехнічних пристроїв.
Джерело: Міністерство оборони
Дослівно: "Система складається із комп’ютеризованих пунктів управління, метеостанції, інших периферійних пристроїв та устаткування, яке дозволяє контролювати та приводити у дію десятки димових шашок".
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Деталі: Запуск піротехнічних пристроїв залежить від конкретних завдань. Оператор може керувати системою, яку виробили в Україні, з безпечного місця. Димопуск працює при різних температурах і погодних умовах.
Нагадаємо:
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