Українська армія отримає швидкісні дрони NORD українського виробництва – Міноборони
Вівторок, 4 березня 2025, 14:06
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у Збройних силах українські високошвидкісні, маневрені та компактні безпілотні авіаційні комплекси NORD.
Джерело: Міноборони
Дослівно: "Безпілотники NORD – компактні й маневрені. Дрони мають удосконалену систему управління, яка забезпечує надійний зв’язок оператора та "пташки" в умовах роботи ворожих засобів радіоелектронної боротьби".
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Деталі: Як заявили в оборонному відомстві, БпЛА оснащені карбоновими рамами різних типорозмірів. Вони можуть нести бойове навантаження у кілька кілограмів і розвивати швидкість до 150 кілометрів за годину.
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