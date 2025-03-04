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Українська армія отримає швидкісні дрони NORD українського виробництва – Міноборони

Степан ГафткоВівторок, 4 березня 2025, 14:06
Українська армія отримає швидкісні дрони NORD українського виробництва – Міноборони
Фото: Міністерство оборони

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у Збройних силах українські високошвидкісні, маневрені та компактні безпілотні авіаційні комплекси NORD.

Джерело: Міноборони 

Дослівно: "Безпілотники NORD – компактні й маневрені. Дрони мають удосконалену систему управління, яка забезпечує надійний зв’язок оператора та "пташки" в умовах роботи ворожих засобів радіоелектронної боротьби".

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Деталі: Як заявили в оборонному відомстві, БпЛА оснащені карбоновими рамами різних типорозмірів. Вони можуть нести бойове навантаження у кілька кілограмів і розвивати швидкість до 150 кілометрів за годину.

Нагадаємо:

  • Міністерство оборони 25 грудня 2024 року допустило до постачання військовим підрозділам вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Щедрик".
  • 27 грудня Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило використовувати українським військам роботизовану платформу "Равлик".
  • 13 лютого Міноборони допустило до використання в підрозділах Сил оборони наземні роботизовані комплекси Spextr різних модифікацій, на які покладено широкий спектр завдань.

Міноборонизброябезпілотники
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