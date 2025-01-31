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Міноборони дозволило ЗСУ використовувати "Громило"

Олександр ШумілінП'ятниця, 31 січня 2025, 17:28
Міноборони дозволило ЗСУ використовувати Громило
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України допустило до використання в українській армії безпілотник "Громило" вітчизняного виробництва.  

Джерело: повідомлення Міноборони

Дослівно: "Комплекс може застосовуватись, зокрема, для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога. Конструкційно FPV-дрони комплексу "Громило" оснащуються рамою з композитних матеріалів. Коптери мають відносно потужні двигуни, які дозволяють нести бойовий заряд чималу відстань. Комплекс можна застосовувати удень та вночі.

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Також літальні апарати комплексу маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби".

Передісторія:

  • До експлуатації в українській армії у 2024 році Міністерство оборони допустило більше 1300 зразків озброєння та військової техніки.
  • 6 грудня президент Володимир Зеленський передав Силам оборони першу партію новітніх ракет-дронів "Пекло", що має дальність ураження до 700 км.
  • 27 грудня Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило використовувати українським військам роботизовану платформу "Равлик".

Міноборонибезпілотники
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