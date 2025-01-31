Міноборони дозволило ЗСУ використовувати "Громило"

Міністерство оборони України допустило до використання в українській армії безпілотник "Громило" вітчизняного виробництва.

Джерело: повідомлення Міноборони

Дослівно: "Комплекс може застосовуватись, зокрема, для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога. Конструкційно FPV-дрони комплексу "Громило" оснащуються рамою з композитних матеріалів. Коптери мають відносно потужні двигуни, які дозволяють нести бойовий заряд чималу відстань. Комплекс можна застосовувати удень та вночі.

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Також літальні апарати комплексу маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби".

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