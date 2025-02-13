Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Міноборони дозволило ЗСУ використовувати наземні роботи Spextr

Українська правдаЧетвер, 13 лютого 2025, 20:42
Міноборони дозволило ЗСУ використовувати наземні роботи Spextr
Фото: Міноборони

Оборонне відомство України допустило до використання в підрозділах Сил оборони наземні роботизовані комплекси Spextr різних модифікацій, на які покладено широкий спектр завдань. 

Джерело: Міністерство оборони 

Дослівно: "НРК Spextr – універсальна безпілотна платформа, призначена для виконання широкого спектру завдань в бойових умовах. Ці НРК долають бездоріжжя, складний рельєф місцевості. Дистанційно керовані роботи убезпечують та полегшують роботу військових там, де важливо зменшити ризики для людини".

Реклама:

Деталі: Залежно від оснащення, роботи Spextr можуть виконувати різні завдання: спостереження, транспортування боєприпасів та іншого майна, а також можуть брати участь у вогневих атаках на ворога.

Роботи мають компактні розміри, тому їх легко перевозити в кузові мікроавтобуса або пікапа. Вони працюють на безшумному електричному двигуні, а заряду акумулятора вистачає на кілька годин безперервної роботи.

Нагадаємо:

РЕКЛАМА:

російсько-українська війнаарміяЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп анонсував зустріч представників України, Росії та США в Мюнхені
Хмельницький ТЦК заявив про самогубство військовозобов’язаного на території центру
Зеленський: За підрахунками військових, Україні потрібні 100 тисяч миротворців
"Люди виводять мільярди гривень": Зеленський прокоментував введення санкцій і обіцяє нові
У Путіна заявили, що вже почали формувати переговорну групу зі США
Джерела УП назвали причини санкцій щодо Порошенка та кількох бізнесменів
Усі новини...
російсько-українська війна
Келлог: Фіксування територіальних втрат України в "мирній угоді" не означає їх визнання
У Британії, США та інших країнах: за кордоном стартує продаж книги загиблої письменниці Вікторії Амеліної
Рютте: НАТО не гарантував Україні членство після "мирних переговорів"
Останні новини
23:04
"Росія їм не дозволить": Трамп підтвердив, що не бачить Україну в НАТО
23:02
Понад 60% російських нафтових танкерів припинили роботу через санкції
22:46
Трамп анонсував зустріч представників України, Росії та США в Мюнхені
22:43
Трамп пропонує провести тристоронню зустріч з Сі Цзіньпіном і Путіним
22:18
Бріджит Джонс стирає межі. Як легкий ромком став культовим фільмом-маніфестом
22:18
У Києві почали навчати ветеранів протимінній діяльності: домопожуть з пошуком роботи
22:12
Трамп запевнив, що Україна братиме участь у будь-яких переговорах щодо припинення війни
22:04
"Дешеве світло та відсутність імпорту": Зеленський розповів, що дасть добудова ХАЕС
22:00
ЗМІ дізнались подробиці розмови Зеленського і Трампа
21:45
Шольц: Ми ніколи не приймемо продиктованого миру в Україні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: