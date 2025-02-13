Міноборони дозволило ЗСУ використовувати наземні роботи Spextr

Оборонне відомство України допустило до використання в підрозділах Сил оборони наземні роботизовані комплекси Spextr різних модифікацій, на які покладено широкий спектр завдань.

Джерело: Міністерство оборони

Дослівно: "НРК Spextr – універсальна безпілотна платформа, призначена для виконання широкого спектру завдань в бойових умовах. Ці НРК долають бездоріжжя, складний рельєф місцевості. Дистанційно керовані роботи убезпечують та полегшують роботу військових там, де важливо зменшити ризики для людини".

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Деталі: Залежно від оснащення, роботи Spextr можуть виконувати різні завдання: спостереження, транспортування боєприпасів та іншого майна, а також можуть брати участь у вогневих атаках на ворога.

Роботи мають компактні розміри, тому їх легко перевозити в кузові мікроавтобуса або пікапа. Вони працюють на безшумному електричному двигуні, а заряду акумулятора вистачає на кілька годин безперервної роботи.

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