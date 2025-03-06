У Кривому Розі завершили рятувальні роботи після ракетного удару РФ
Четвер, 6 березня 2025, 12:30
Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи після російського ракетного удару по готелю в Кривому Розі 5 березня. Внаслідок атаки 4 людини загинули, ще 32 постраждали.
Джерело: Офіс генерального прокурора, МВС України
Дослівно ОГП: "У Кривому Розі на місці ракетного удару пошуково-рятувальні роботи завершено".
Реклама:
Деталі: Зазначається, що внаслідок російської атаки 4 людини загинули. 32 мирні мешканці постраждали, серед них дві дитини – 13-річна дівчинка і 17-річний хлопець.
Передісторія:
- Увечері 5 березня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Повідомлялось про 4 загиблих, 31 постраждалого.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що у криворізький готель, по якому завдали ракетного удару росіяни, незадовго до атаки заселилась група іноземних волонтерів з низки країн.