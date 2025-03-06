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У Кривому Розі завершили рятувальні роботи після ракетного удару РФ

Анастасія ПроцЧетвер, 6 березня 2025, 12:30
У Кривому Розі завершили рятувальні роботи після ракетного удару РФ
ФОТО: ДСНС

Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи після російського ракетного удару по готелю в Кривому Розі 5 березня. Внаслідок атаки 4 людини загинули, ще 32 постраждали.

Джерело: Офіс генерального прокурора, МВС України

Дослівно ОГП: "У Кривому Розі на місці ракетного удару пошуково-рятувальні роботи завершено". 

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фото: ДСНС

Деталі: Зазначається, що внаслідок російської атаки 4 людини загинули. 32 мирні мешканці постраждали, серед них дві дитини – 13-річна дівчинка і 17-річний хлопець.

 
фото: ДСНС

Передісторія:

Кривий Рігракетний удар
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