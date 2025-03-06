Оператори Hawk подякували народу США: система ЗРК зберегла сотні життів українців

До флешмобу із подякою народу Сполучених Штатів Америки за військову допомогу Україні долучилися українські оператори зенітного ракетного комплексу Hawk.

Джерело: Повітряне командування "Південь" та ПвК "Захід"

Дослівно: "Дорогий народе Америки!

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Ми, військові українського підрозділу ППО, хочемо висловити нашу вдячність за всю вашу підтримку, яку ви надали в ці важкі часи. Ця система вже зберегла сотні життів наших людей у містах, захищаючи їх від російських ракет та дронів.

Дякую, що стоїте з нами у нашій боротьбі за демократію та свободу. Ваша підтримка дуже важлива для нас".

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Деталі: Звернення записані англійською мовою.

Передісторія: