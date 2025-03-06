Оператори Hawk подякували народу США: система ЗРК зберегла сотні життів українців
Четвер, 6 березня 2025, 17:03
До флешмобу із подякою народу Сполучених Штатів Америки за військову допомогу Україні долучилися українські оператори зенітного ракетного комплексу Hawk.
Джерело: Повітряне командування "Південь" та ПвК "Захід"
Дослівно: "Дорогий народе Америки!
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Ми, військові українського підрозділу ППО, хочемо висловити нашу вдячність за всю вашу підтримку, яку ви надали в ці важкі часи. Ця система вже зберегла сотні життів наших людей у містах, захищаючи їх від російських ракет та дронів.
Дякую, що стоїте з нами у нашій боротьбі за демократію та свободу. Ваша підтримка дуже важлива для нас".
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Деталі: Звернення записані англійською мовою.
Передісторія:
- Українські пілоти винищувачів F-16 подякували американському народу за можливість ефективно захищати українські міста від російського повітряного терору. Українські оператори зенітних ракетних комплексів Patriot закликали американців стояти пліч-о-пліч з українцями.
- 4 березня американські ЗМІ дізналися про розпорядження Трампа призупинити усю військову допомогу Україні, доки він не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру". Рішення стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що президент США Дональд Трамп відчував мало поваги від президента України Володимира Зеленського.
- Журналісти CNN зібрали 33 приклади, коли Зеленський дякував США, американським чиновникам чи народу за підтримку після повномасштабного вторгнення РФ (і то лише приблизна цифра, тому що до уваги не бралися багато внутрішніх висловлювань Зеленського українською мовою).