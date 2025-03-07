Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
СКІН ДЛЯ КАРТОК ВІД "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ" ТЕПЕР В MONOBANK

Путін слабкий: війна стала для нього катастрофою, Кремль хоче її завершення – The Telegraph

Степан ГафткоП'ятниця, 7 березня 2025, 09:28
Путін слабкий: війна стала для нього катастрофою, Кремль хоче її завершення – The Telegraph
Фото з Facebook Russian Foreign Ministry

The Telegraph пише, що Кремль раптово підтримав ідею Дональда Трампа про завершення війни, бо для Путіна вона стала катастрофою. Поразки на фронті, санкції та ізоляція змушують Москву шукати вихід.

Джерело: стаття The Telegraph

Дослівно: "Пропагандистська машина Кремля зловтішається, висміюючи очевидне занепокоєння європейців через ставлення адміністрації Трампа до колишніх союзників Вашингтона. Але це лише спроба відвернути увагу від справжнього тиску, який Росія відчуває через свою руйнівну військову інтервенцію в Україні".

Реклама:

Деталі: Як стверджує редактор відділу оборони та міжнародних справ The Telegraph Кон Кофлін, російські пропагандистські ЗМІ почали активно заявляти, що Трамп приєднується до російського бачення ситуації. Проте, попри всі заяви пропаганди РФ, Кремль має надію, що повернення Трампа у Білий дім приведе до завершення війни. 

"Не обманюйте себе, Путін слабкий і відчайдушно прагне миру", – написав Кофлін.

Руйнівний вплив війни на економіку Росії стає дедалі очевиднішим: відсоткові ставки вже досягли 21 відсотка, а фонд добробуту стрімко виснажується, залишаючи Кремль без коштів на продовження війни. На цьому тлі Путін охоче підтримав мирні ініціативи Дональда Трампа. 

РЕКЛАМА:

У виданні підкреслили, що однією з ознак того, що Москва шукає вихід із конфлікту, стала її несподівана пропозиція виступити посередником у переговорах між Іраном і США щодо ядерної програми Тегерана.

Крім того, Кофлін пише, що для Путіна можливість введення миротворчих сил Європи в Україну, включно з військами Великої Британії, стане справжньою катастрофою. Оскільки його головна мета – запобігти будь-якому подальшому вторгненню Заходу ближче до Росії, тому ймовірність розміщення європейських військ на українській землі для стримування російської агресії є величезною загрозою для путінської влади. 

Кремль розкритикував президента Франції Макрона, який сказав, що Франція та інші європейські країни готові надіслати свої війська для захисту майбутньої мирної угоди. Кремль назвав це "конфронтацією".

Зовсім не вступаючи в будь-які мирні переговори з позиції сили, адміністрація Трампа повинна зрозуміти, що Путін робитиме це з позиції абсолютної слабкості

Нагадаємо: 

  • Президент США Дональд Трамп 6 березня заявив, що за останні дні йому вдалося досягти значного прогресу у врегулюванні російсько-української війни. 
  • Того ж дня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що потенційне розміщення європейських військ в Україні означатиме офіційне і пряме залучення НАТО до конфлікту. 
  •  7 березня в Кремлі заявили, що не підуть на компроміси, заперечили можливість розміщення миротворців в Україні, і відкинули можливість припинення вогню шляхом переговорів.

російсько-українська війнаПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Заборона США на передачу розвідданих зашкодить Україні на полі бою і в захисті тилу – ISW
фотоКНДР вперше показала атомний підводний човен, який будує
Німеччина: ХДС і СДПН погодили рамковий документ для перемовин про уряд
Туск після смертоносних ударів РФ: Ось що стається, коли хтось умиротворює варварів
Нова влада Сирії вбила 340 цивільних за два дні – правозахисники
ЗМІ: Заборона США на передачу розвідданих призвела до великих втрат ЗСУ
Усі новини...
російсько-українська війна
Maxar закрив Україні доступ до своїх супутникових знімків – Мілітарний
Росіяни зосередили атаки на Курщині та Торецькому напрямку – Генштаб
Глава Пентагону заявив, що його "дуже надихають" останні сигнали з Києва
Останні новини
05:56
Заборона США на передачу розвідданих зашкодить Україні на полі бою і в захисті тилу – ISW
04:50
Bloomberg: США ветували ініціативу G7 щодо "тіньового флоту" Росії
04:18
У низці російських аеропортів діяв план "Килим"
03:56
фотоКНДР вперше показала атомний підводний човен, який будує
03:10
Росіяни атакували Сумщину: 230 вибухів за добу, є поранений
02:16
Франція виділить Україні €195 млн з відсотків заморожених росактивів – міністр
01:26
У Росії безпілотники атакували рязанський НПЗ – соцмережі
00:32
Біля Черкас працювали сили ППО – ЗМІ
00:12
У Києві працювала ППО по ворожих дронах – Кличко
23:59
Венс поскаржився на проукраїнських протестувальників, які заважали його доньці
Усі новини...
Реклама:
Реклама: