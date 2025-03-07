The Telegraph пише, що Кремль раптово підтримав ідею Дональда Трампа про завершення війни, бо для Путіна вона стала катастрофою. Поразки на фронті, санкції та ізоляція змушують Москву шукати вихід.

Джерело: стаття The Telegraph

Дослівно: "Пропагандистська машина Кремля зловтішається, висміюючи очевидне занепокоєння європейців через ставлення адміністрації Трампа до колишніх союзників Вашингтона. Але це лише спроба відвернути увагу від справжнього тиску, який Росія відчуває через свою руйнівну військову інтервенцію в Україні".

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Деталі: Як стверджує редактор відділу оборони та міжнародних справ The Telegraph Кон Кофлін, російські пропагандистські ЗМІ почали активно заявляти, що Трамп приєднується до російського бачення ситуації. Проте, попри всі заяви пропаганди РФ, Кремль має надію, що повернення Трампа у Білий дім приведе до завершення війни.

"Не обманюйте себе, Путін слабкий і відчайдушно прагне миру", – написав Кофлін.

Руйнівний вплив війни на економіку Росії стає дедалі очевиднішим: відсоткові ставки вже досягли 21 відсотка, а фонд добробуту стрімко виснажується, залишаючи Кремль без коштів на продовження війни. На цьому тлі Путін охоче підтримав мирні ініціативи Дональда Трампа.

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У виданні підкреслили, що однією з ознак того, що Москва шукає вихід із конфлікту, стала її несподівана пропозиція виступити посередником у переговорах між Іраном і США щодо ядерної програми Тегерана.

Крім того, Кофлін пише, що для Путіна можливість введення миротворчих сил Європи в Україну, включно з військами Великої Британії, стане справжньою катастрофою. Оскільки його головна мета – запобігти будь-якому подальшому вторгненню Заходу ближче до Росії, тому ймовірність розміщення європейських військ на українській землі для стримування російської агресії є величезною загрозою для путінської влади.

Кремль розкритикував президента Франції Макрона, який сказав, що Франція та інші європейські країни готові надіслати свої війська для захисту майбутньої мирної угоди. Кремль назвав це "конфронтацією".

Зовсім не вступаючи в будь-які мирні переговори з позиції сили, адміністрація Трампа повинна зрозуміти, що Путін робитиме це з позиції абсолютної слабкості

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