Лавров заявив, що відправка західних військ в Україну означатиме втягування НАТО у війну

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що потенційне розміщення європейських військ в Україні означатиме офіційне і пряме залучення НАТО до конфлікту. Варто зазначити, що РФ уже 3 роки заявляє, що вона нібито воює із "Заходом" і НАТО.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости

Пряма мова Лаврова: "Ми категорично не будемо спостерігати за подібного роду діями. Це означатиме, ще раз хочу сказати, вже не нібито гібридне, а пряме, офіційне, неприховане долучення країн НАТО до війни проти Російської Федерації. Цього допустити неможливо".

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Деталі: Він додав, що особливо на це потрібно звернути увагу на тлі "заяви (президента Франції Емманюеля – ред.) Макрона вчора про те, що Росія – це загроза".

"Значить, якщо це загроза, то війська проти цієї загрози мають бути направлені", – сказав Лавров.

Він також упевнений, що пропозиція Макрона і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера про перемир'я в Україні на місяць "у повітрі, на морі та в енергетиці" нібито має на меті розгорнути за цей час в Україні європейські війська.

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"Макрон і Стармер, як вони свої плани описують? Кажуть, що треба призупинити на місяць щонайменше бойові дії в повітрі, на морі та щодо об'єктів енергетики і за цей місяць розгорнути там війська, паралельно з узгодженням умов миру. Але якщо ти ввів війська на територію, то ти вже, напевно, не захочеш узгоджувати якісь умови, тому що ти створюєш факти на землі", – сказав Лавров.

Чому це важливо: Росія, яка планувала "взяти Київ за 3 дні", але не змогла цього зробити, дуже швидко почала виправдовувати свої невдачі на полі бою в Україні тим, що вона на території Україні нібито воює з цілим НАТО.

Росіяни поширювали низку брехливих заяв про нібито підготовку колективним Заходом нападу на Росію, про будівництво НАТОвських баз і біологічних лабораторій в Україні тощо.

Водночас саме Росія втягує інші країни у війну проти України. Зокрема, у 2022 році російські солдати наступали на Україну з території Білорусі. Також Росія певний час використовувала РБ для завдання ракетних ударів по мирних містах України.

Згодом РФ стала купувати в Ірану ударні безпілотники, якими щоденно атакує Україну.

А в 2024 році Росія втягнула у війну Північну Корею. Країна-агресорка отримує північнокорейські ракети, а також залучила до бойових дій щонайменше 12 тисяч військових КНДР.

Наразі партнери України почали обговорювати можливу відправку миротворчих сил в Україну. Подібні заяви звучали з уст представників Франції, Великої Британії та Туреччини.

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