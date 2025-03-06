Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
СКІН ДЛЯ КАРТОК ВІД "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ" ТЕПЕР В MONOBANK

Лавров заявив, що відправка західних військ в Україну означатиме втягування НАТО у війну

Ірина БалачукЧетвер, 6 березня 2025, 14:05
Лавров заявив, що відправка західних військ в Україну означатиме втягування НАТО у війну
Глава МЗС РФ Сергій Лавров. Фото РИА Новости

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що потенційне розміщення європейських військ в Україні означатиме офіційне і пряме залучення НАТО до конфлікту. Варто зазначити, що РФ уже 3 роки заявляє, що вона нібито воює із "Заходом" і НАТО.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости

Пряма мова Лаврова: "Ми категорично не будемо спостерігати за подібного роду діями. Це означатиме, ще раз хочу сказати, вже не нібито гібридне, а пряме, офіційне, неприховане долучення країн НАТО до війни проти Російської Федерації. Цього допустити неможливо".

Реклама:

Деталі: Він додав, що особливо на це потрібно звернути увагу на тлі "заяви (президента Франції Емманюеля – ред.) Макрона вчора про те, що Росія – це загроза".

"Значить, якщо це загроза, то війська проти цієї загрози мають бути направлені", – сказав Лавров.

Він також упевнений, що пропозиція Макрона і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера про перемир'я в Україні на місяць "у повітрі, на морі та в енергетиці" нібито має на меті розгорнути за цей час в Україні європейські війська. 

РЕКЛАМА:

"Макрон і Стармер, як вони свої плани описують? Кажуть, що треба призупинити на місяць щонайменше бойові дії в повітрі, на морі та щодо об'єктів енергетики і за цей місяць розгорнути там війська, паралельно з узгодженням умов миру. Але якщо ти ввів війська на територію, то ти вже, напевно, не захочеш узгоджувати якісь умови, тому що ти створюєш факти на землі", – сказав Лавров.

Чому це важливо: Росія, яка планувала "взяти Київ за 3 дні", але не змогла цього зробити, дуже швидко почала виправдовувати свої невдачі на полі бою в Україні тим, що вона на території Україні нібито воює з цілим НАТО.

Росіяни поширювали низку брехливих заяв про нібито підготовку колективним Заходом нападу на Росію, про будівництво НАТОвських баз і біологічних лабораторій в Україні тощо.

Водночас саме Росія втягує інші країни у війну проти України. Зокрема, у 2022 році російські солдати наступали на Україну з території Білорусі. Також Росія певний час використовувала РБ для завдання ракетних ударів по мирних містах України.

Згодом РФ стала купувати в Ірану ударні безпілотники, якими щоденно атакує Україну.

А в 2024 році Росія втягнула у війну Північну Корею. Країна-агресорка отримує північнокорейські ракети, а також залучила до бойових дій щонайменше 12 тисяч військових КНДР.

Наразі партнери України почали обговорювати можливу відправку миротворчих сил в Україну. Подібні заяви звучали з уст представників Франції, Великої Британії та Туреччини

Передісторія:

ЛавровРосіямиротворці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росія запустила крилаті ракети з Чорного моря – ПС
У Росії злетіла група бомбардувальників Ту-95 – ПС
Трамп заявив, що в останні дні вдалось досягнути "значного прогресу з Україною і Росією"
Лідери ЄС підтримали новий оборонний план щодо масштабних оборонних інвестицій
Суд дозволив вийти під заставу одіозному соратнику Сальдо, звинувачуваному у співпраці з росіянами – ЗМІ
Норвегія вирішила збільшити допомогу Україні цього року майже до $8 млрд
Усі новини...
Лавров
Лавров: РФ не погодиться на припинення бойових дій в Україні на поточній лінії фронту
Лавров висунув умову для припинення вогню
Держсекретар США поговорив із Лавровим
Останні новини
03:06
Росія запустила крилаті ракети з Чорного моря – ПС
02:38
ЄС виділить додаткові 15 млрд євро на допомогу Україні – президент Євроради
02:19
Трамп заявив, що відвідає Саудівську Аравію в обмін на $1 трлн інвестицій
01:50
Президент Євроради: Найкращою гарантією безпеки для України є самі українці
01:36
У документі Євроради щодо України є згадка про транзит газу у Словаччину
01:20
Ворог просунувся на Харківщині та в Курській області РФ – DeepState
00:56
спортФормула-1: календар сезону 2025 року
00:56
У Росії злетіла група бомбардувальників Ту-95 – ПС
00:41
Зеленський обговорив з генсеком НАТО план гарантій безпеки для України
00:14
ЄС: Мир для України має базуватися на повазі до її територіальної цілісності
Усі новини...
Реклама:
Реклама: