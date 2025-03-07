Maxar закрив Україні доступ до своїх супутникових знімків – Мілітарний
Видання "Мілітарний" з посиланням на джерела написало, що американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків.
Джерело: "Мілітарний" з посиланням на декількох неназваних користувачів комерційного сервісу
Дослівно: "Офіційне обґрунтування, що отримали користувачі від адміністрації Maxar "за адміністративним запитом". Фактично ж відключення стало наслідком заборони уряду Сполучених Штатів на надання Україні розвідувальних даних".
Деталі: Видання зазначає, що таким чином адміністрація Трампа через державний департамент заборонила надавати американським компаніям і комерційним сервісам супутникові дані для України.
За даними "Мілітарного", заборона стосується як урядових користувачів, так і приватних.
Видання зазначає, що, зокрема, українська кіберспільнота "Кіберборошно" опублікувала пост на своїй сторінці у телеграмі про закриття доступу до супутникової розвідки.
В спільноті не уточнили, про які сервіси йдеться. Однак у коментарях вони написали про відкликання доступу до основного сервісу Maxar Technologies, який вони використовували у своїй роботі.
Як нагадує "Мілітарний", Maxar Technologies є чи не головним постачальником комерційних супутникових знімків для українських користувачів про пересування російських військ, а також результати ураження важливих об’єктів, як на тимчасово окупованій території, так і в самій Росії.
Також супутникові знімки Maxar неодноразово використовували світові ЗМІ для ілюстрації та аналізу перебігу бойових дій між Україною та Росією.
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Що було раніше:
- Низка авторитетних закордонних ЗМІ, з посиланням на джерела, повідомили, що США припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною, зокрема даними про військові цілі та попередженнями про пуски російських ракет і дронів по території України.
- Експерти Інституту вивчення війни вважають, що зупинка обміну розвідданими між США та Україною може значно посилити російську авіацію, яка досі зазнавала серйозних обмежень через удари українських сил по військових об’єктах у тилу Росії. Це може вплинути на хід бойових дій, збільшивши частоту та ефективність російських авіаційних атак.
- Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна ще не отримала детальної інформації про обмеження обміну розвідувальними даними з боку США, але влада вже працює над альтернативами.