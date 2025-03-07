Зеленський відвідає ПАР у квітні: говоритиме з Рамафосою про мир

Президенти України Володимир Зеленський і ПАР Сиріл Рамафоса під час зустрічі у США у вересні 2024 року. Фото ОП

Президент України Володимир Зеленський наступного місяця здійснить візит до Південної Африки, щоб обговорити зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Зустріч Зеленського і президента ПАР Сиріла Рамафоси запланована на 10 квітня.

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Пряма мова речника Рамафоси Вінсента Магвеня: "Цей візит є продовженням поточних зустрічей президента Рамафоси з президентом Путіним і президентом Зеленським щодо інклюзивного мирного процесу, який забезпечить шлях до миру між Росією та Україною".

Деталі: Видання нагадує, що Південна Африка зайняла позаблокову позицію у питання війни між Росією та Україною, і Рамафоса раніше заявляв, що це допоможе покласти край війні. Однак ініціатива шести африканських країн на чолі з Рамафосою два роки тому, спрямована на припинення конфлікту, не принесла жодних результатів.

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