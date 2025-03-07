Зеленський відвідає ПАР у квітні: говоритиме з Рамафосою про мир
Президент України Володимир Зеленський наступного місяця здійснить візит до Південної Африки, щоб обговорити зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України.
Джерело: Bloomberg
Деталі: Зустріч Зеленського і президента ПАР Сиріла Рамафоси запланована на 10 квітня.
Пряма мова речника Рамафоси Вінсента Магвеня: "Цей візит є продовженням поточних зустрічей президента Рамафоси з президентом Путіним і президентом Зеленським щодо інклюзивного мирного процесу, який забезпечить шлях до миру між Росією та Україною".
Деталі: Видання нагадує, що Південна Африка зайняла позаблокову позицію у питання війни між Росією та Україною, і Рамафоса раніше заявляв, що це допоможе покласти край війні. Однак ініціатива шести африканських країн на чолі з Рамафосою два роки тому, спрямована на припинення конфлікту, не принесла жодних результатів.
Передісторія:
- Президент ПАР Сиріл Рамафоса відвідував Україну у червні 2023 року у складі делегація з Африки, до якої увійшли президенти Коморських островів, Сенегалу, Замбії та прем’єр Єгипту, а також спецпредставники Конго та Уганди.
- Вони хотіли виступити миротворцями між Росією та Україною, а також домовитися про збільшення поставок на свій континент зерна і добрив із цих двох країн.
- Тоді ж Рамафоса назвав 10 основних "складових" позиції країн Африканського Союзу щодо російсько-української війни. Йшлося про мир через переговори, гарантії безпеки, повагу до суверенітету держав, обмін полоненими, включно з поверненням дітей, післявоєнну відбудову тощо.