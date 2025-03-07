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Зеленський відвідає ПАР у квітні: говоритиме з Рамафосою про мир

Ірина БалачукП'ятниця, 7 березня 2025, 12:45
Зеленський відвідає ПАР у квітні: говоритиме з Рамафосою про мир
Президенти України Володимир Зеленський і ПАР Сиріл Рамафоса під час зустрічі у США у вересні 2024 року. Фото ОП

Президент України Володимир Зеленський наступного місяця здійснить візит до Південної Африки, щоб обговорити зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Зустріч Зеленського і президента ПАР Сиріла Рамафоси запланована на 10 квітня.

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Пряма мова речника Рамафоси Вінсента Магвеня: "Цей візит є продовженням поточних зустрічей президента Рамафоси з президентом Путіним і президентом Зеленським щодо інклюзивного мирного процесу, який забезпечить шлях до миру між Росією та Україною".

Деталі: Видання нагадує, що Південна Африка зайняла позаблокову позицію у питання війни між Росією та Україною, і Рамафоса раніше заявляв, що це допоможе покласти край війні. Однак ініціатива шести африканських країн на чолі з Рамафосою два роки тому, спрямована на припинення конфлікту, не принесла жодних результатів.

Передісторія:

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  • Президент ПАР Сиріл Рамафоса відвідував Україну у червні 2023 року у складі делегація з Африки, до якої увійшли президенти Коморських островів, Сенегалу, Замбії та прем’єр Єгипту, а також спецпредставники Конго та Уганди.
  • Вони хотіли виступити миротворцями між Росією та Україною, а також домовитися про збільшення поставок на свій континент зерна і добрив із цих двох країн.
  • Тоді ж Рамафоса назвав 10 основних "складових" позиції країн Африканського Союзу щодо російсько-української війни. Йшлося про мир через переговори, гарантії безпеки, повагу до суверенітету держав, обмін полоненими, включно з поверненням дітей, післявоєнну відбудову тощо.

ЗеленськийПАРросійсько-українська війна
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