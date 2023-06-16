Президент ПАР назвав 10 мирних ідей Африки щодо війни в Україні

Президент ПАР Сиріл Рамафоса назвав 10 основних "складових" позиції країн Африканського Союзу щодо російсько-української війни.

Джерело: Рамафоса на прес-конференції в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Основною складовою, яку ми привезли сюди, є те, що ця війна має бути врегульована, має бути мир через переговори дипломатичним шляхом".

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Деталі: Наступною складовою президент назвав необхідність деескалації конфлікту. "Сьогодні під час нашого візиту ми чули ракетні удари. Така діяльність не дуже добре працює для встановлення миру. Тому ми говоримо про необхідність деескалації по обидва боки, щоб мир знайшов спосіб прийти та врегулювати ситуацію", - сказав він.

Далі Рамафоса заявив, що потрібно поважати суверенність держав і народів відповідно до статуту ООН.

Ще однією складовою, за його словами, є необхідність гарантій безпеки для всіх країн.

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Шоста складова – обидві країни повинні забезпечити експорт зернових і добрив. Лідер ПАР зазначив, що "однією з причин приїзду сюди стало те, що Африка також відчуває негативні наслідки цієї війни. Наші ціни на зерно зросли, у нас також нестача добрив, і ціни на них підвищилися".

Сьомим основним елементом Рамафоса назвав гуманітарні питання - гуманітарна підтримка тих, хто став жертвами війни, хто страждає. "Ми підтримуємо цю гуманітарну допомогу", - наголосив він.

Восьмим основним компонентом, вважає Африка, є обов'язковий обмін полоненими, включно з поверненням дітей.

Дев'ятою складовою президент назвав післявоєнну відбудову і допомогу постраждалим через війну.

Десятим основним елементом Рамафоса бачить те, "що під час наших дискусій президент Зеленський сказав, що ми повинні йти далі, краще взаємодіяти з країнами Африки".

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