Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президент ПАР назвав 10 мирних ідей Африки щодо війни в Україні

Євген КізіловП'ятниця, 16 червня 2023, 20:38
Президент ПАР назвав 10 мирних ідей Африки щодо війни в Україні
Сиріл Рамафоса в Києві, Getty Images

Президент ПАР Сиріл Рамафоса назвав 10 основних "складових" позиції країн Африканського Союзу щодо російсько-української війни.

Джерело: Рамафоса на прес-конференції в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Основною складовою, яку ми привезли сюди, є те, що ця війна має бути врегульована, має бути мир через переговори дипломатичним шляхом".

Реклама:

Деталі: Наступною складовою президент назвав необхідність деескалації конфлікту. "Сьогодні під час нашого візиту ми чули ракетні удари. Така діяльність не дуже добре працює для встановлення миру. Тому ми говоримо про необхідність деескалації по обидва боки, щоб мир знайшов спосіб прийти та врегулювати ситуацію", - сказав він.

Далі Рамафоса заявив, що потрібно поважати суверенність держав і народів відповідно до статуту ООН.

Ще однією складовою, за його словами, є необхідність гарантій безпеки для всіх країн.

ВІДЕО ДНЯ

Шоста складова – обидві країни повинні забезпечити експорт зернових і добрив. Лідер ПАР зазначив, що "однією з причин приїзду сюди стало те, що Африка також відчуває негативні наслідки цієї війни. Наші ціни на зерно зросли, у нас також нестача добрив, і ціни на них підвищилися".

Сьомим основним елементом Рамафоса назвав гуманітарні питання - гуманітарна підтримка тих, хто став жертвами війни, хто страждає. "Ми підтримуємо цю гуманітарну допомогу", - наголосив він.

Восьмим основним компонентом, вважає Африка, є обов'язковий обмін полоненими, включно з поверненням дітей.

Дев'ятою складовою президент назвав післявоєнну відбудову і допомогу постраждалим через війну.

Десятим основним елементом Рамафоса бачить те, "що під час наших дискусій президент Зеленський сказав, що ми повинні йти далі, краще взаємодіяти з країнами Африки".

Що передувало:

  • 16 червня в Україну прибула делегація з Африки, до якої увійшли президенти Південно-Африканської Республіки, Коморських островів, Сенегалу, Замбії та прем’єр Єгипту, а також спецпредставники Конго та Уганди.
  • Вони хочуть виступити миротворцями між Росією та Україною, а також домовитися про збільшення поставок на  свій континент зерна і добрив із цих двох країн.
  • Зеленський уже заявив, що мирні переговори з Росією можливі тільки після повного виведення російських військ з окупованих територій.

Теми: АфрикаУкраїнавійнамир
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Африка
У БРІКС запрошують ще 6 країн
Пригожин заявив, що він в Африці: записав відео з пустелі
FT: Китай підштовхуватиме БРІКС стати геополітичним суперником G7
Останні новини
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: