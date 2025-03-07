У Рівному затримали жінку, яка планувала підірвати будівлю РТЦК

Служба безпеки затримала 42-річну жительку Вінниці, яка у Рівному планувала на замовлення росіян підірвати будівлю районного територіального центру комплектування.

Джерело: Офіс генерального прокурора, СБУ

Дослівно: "Підозрювана в одному з Telegram-каналів диверсійного спрямування пристала на пропозицію швидкого заробітку. Представник спецслужби РФ запропонував грошову винагороду за те, щоб вона занесла пакунок із вибухівкою до Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки".

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Деталі: За інформацією слідства, жінка приїхала до Рівного, щоб виконати завдання, і оглянула будівлю військкомату. Наступного дня вона забрала саморобну вибухівку в обумовленому місці, підготувала її до використання і намагалася довезти громадським транспортом до цілі.

Вибуховий пристрій, фото СБУ

Вибух мав активувати агент російських спецслужб за допомогою дзвінка на телефон, підключений до пристрою. Співробітники СБУ вчасно затримали підозрювану й не дали здійснити задумане.

Як свідчить наявна інформація від СБУ, російська спецслужба планувала підірвати СВП разом з терористкою, щоб ліквідувати її, як "зайвого" свідка.

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Вибуховий пристрій, фото: СБУ

Жінку взяли під варту та оголосили про підозру у державній зраді.

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