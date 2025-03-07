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У Рівному затримали жінку, яка планувала підірвати будівлю РТЦК

Степан ГафткоП'ятниця, 7 березня 2025, 13:18
У Рівному затримали жінку, яка планувала підірвати будівлю РТЦК
Фото: Рівненська обласна прокуратура

Служба безпеки затримала 42-річну жительку Вінниці, яка у Рівному планувала на замовлення росіян підірвати будівлю районного територіального центру комплектування. 

Джерело: Офіс генерального прокурора, СБУ

Дослівно: "Підозрювана в одному з Telegram-каналів диверсійного спрямування пристала на пропозицію швидкого заробітку. Представник спецслужби РФ запропонував грошову винагороду за те, щоб вона занесла пакунок із вибухівкою до Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки".

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Деталі: За інформацією слідства, жінка приїхала до Рівного, щоб виконати завдання, і оглянула будівлю військкомату. Наступного дня вона забрала саморобну вибухівку в обумовленому місці, підготувала її до використання і намагалася довезти громадським транспортом до цілі.

 
Вибуховий пристрій, фото СБУ

Вибух мав активувати агент російських спецслужб за допомогою дзвінка на телефон, підключений до пристрою. Співробітники СБУ вчасно затримали підозрювану й не дали здійснити задумане.

Як свідчить наявна інформація від СБУ, російська спецслужба планувала підірвати СВП разом з терористкою, щоб ліквідувати її, як "зайвого" свідка.

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Вибуховий пристрій, фото: СБУ

Жінку взяли під варту та оголосили про підозру у державній зраді. 

Нагадаємо:

  • У будівлі Рівненського обласного ТЦК та СП в 1 лютого вдень стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, 6 дістали поранень.
  • Увечері 2 лютого біля будівлі районного ТЦК та СП у Павлограді Дніпропетровської області стався вибух.
  • У Кам'янці-Подільському Хмельницької області 5 лютого пролунав вибух біля будівлі місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

РівнеТЦКдиверсанти
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