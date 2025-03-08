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DeepState повідомив про просування росіян у двох населених пунктах на Курщині

Ольга Глущенко Субота, 8 березня 2025, 02:34
DeepState повідомив про просування росіян у двох населених пунктах на Курщині
карта DeepState

Аналітики проєкту DeepState повідомили у ніч проти 8 березня про просування росіян у Старій Сорочині та Новій Сорочині Курської області РФ.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог просунувся в Старій Сорочині та Новій Сорочині".

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Що передувало: Раніше стало відомо, що російська армія прорвалася через український рубіж оборони південніше Суджі в Курській області. Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію.

Передісторія

  • 2 березня DeepState повідомили, що ситуація у Курській області Росії для українських сил оборони продовжує загострюватися. Російські війська зосередили зусилля на вогневому контролі логістичних шляхів ЗСУ. Проте, з українського боку не було вжито достатніх заходів для протидії цій загрозі.
  • В ніч на 7 березня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ на Харківщині та Курській області Росії. За їхньою інформацією, окупанти просунулися біля Курилівки в Курській області та Фиголівки на Харківщині.

Знати більше: Пів року Курської операції: з якими проблемами зіткнулися Сили оборони

Курська область
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