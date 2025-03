Туск після смертоносних ударів РФ: Ось що стається, коли хтось умиротворює варварів

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після чергових ударів Росії по Україні, внаслідок яких загинули цивільні, непрямо дорікнув США за намагання "умиротворювати варварів".

Джерело: Туск у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

This is what happens when someone appeases barbarians. More bombs, more aggression, more victims. Another tragic night in Ukraine.

