Туск після смертоносних ударів РФ: Ось що стається, коли хтось умиротворює варварів

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після чергових ударів Росії по Україні, внаслідок яких загинули цивільні, непрямо дорікнув США за намагання "умиротворювати варварів".

Джерело: Туск у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

This is what happens when someone appeases barbarians. More bombs, more aggression, more victims. Another tragic night in Ukraine. Реклама: March 8, 2025

Пряма мова: "Ось що стається, коли хтось умиротворює варварів.

Ще більше бомб, більше агресії, більше загиблих. Ще одна трагічна для України ніч".

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Що передувало: У п’ятницю, коментуючи замороження допомоги Україні, президент США Дональд Трамп заявив, що "хоче зупинити смерті".

За останніми даними, внаслідок удару РФ по центру Добропілля загинули 11 і поранені 47 людей, серед них діти.

Внаслідок нічних російських обстрілів на Харківщині троє людей загинули і семеро отримали поранення.

За даними джерел видання Time, рішення США призупинити передачу військової розвідувальної інформації Україні допомогло просуванню Росії на важливій ділянці фронту, призвівши до загибелі багатьох українських військових за останні дні.