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Туск після смертоносних ударів РФ: Ось що стається, коли хтось умиротворює варварів

Марія Ємець, Катерина ТищенкоСубота, 8 березня 2025, 17:14
Туск після смертоносних ударів РФ: Ось що стається, коли хтось умиротворює варварів
Дональд Туск, фото AFP via Getty Images

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після чергових ударів Росії по Україні, внаслідок яких загинули цивільні, непрямо дорікнув США за намагання "умиротворювати варварів".

Джерело: Туск у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Пряма мова: "Ось що стається, коли хтось умиротворює варварів.

Ще більше бомб, більше агресії, більше загиблих. Ще одна трагічна для України ніч". 

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Що передувало: У п’ятницю, коментуючи замороження допомоги Україні, президент США Дональд Трамп заявив, що "хоче зупинити смерті".

За останніми даними, внаслідок удару РФ по центру Добропілля загинули 11 і поранені 47 людей, серед них діти.

Внаслідок нічних російських обстрілів на Харківщині троє людей загинули і семеро отримали поранення. 

За даними джерел видання Time, рішення США призупинити передачу військової розвідувальної інформації Україні допомогло просуванню Росії на важливій ділянці фронту, призвівши до загибелі багатьох українських військових за останні дні.

ПольщавійнаРосіяСША
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