Зеленський про Добропілля: Один з найбільш жорстоких ударів, поранено 50 людей

Внаслідок удару по Добропіллю на Донеччині 7 березня загинули 11 людей, кількість поранених зросла до 50, серед загиблих є працівник ДСНС.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Сьогодні протягом усього дня тривали роботи в місті Добропілля на Донеччині після російського удару. Це був один з найбільш жорстоких ударів, комбінований удар. Спеціально удар був прорахований, щоб завдати максимальної шкоди. Ракети, також "Шахед" по центральній частині міста. Девʼять житлових будинків були під ударом, також під ударом торговельний центр, магазини.

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Одинадцять людей, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Серед загиблих – працівник ДСНС України. Повторний удар відбувся, коли почали працювати рятувальники.

Поранені 50 людей. Усім надано необхідну допомогу. Серед поранених – сім дітей, наймолодша – дівчинка, 10 років".

Деталі: Зеленський підкреслив, що росіяни "думають не про те, як закінчити війну, а про те, як встигнути знищити й захопити більше, поки світ їм дозволяє цю війну вести".

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Він подякував дипломатам і громадським діячам країн-партнерів, які "засудили ці російські удари і які називають усі речі своїми іменами".

Що передувало: Увечері 7 березня росіяни завдали удару по центру Добропілля.

Згодом президент Володимир Зеленський відреагував на удар.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по Добропіллю 11 людей загинули і 47 дістали поранення.