DeepState: Росіяни захопили два населені пункти на Курщині

Ситуація в Курській області станом на 9 березня, deepstatemap

За даними моніторингового проєкту DeepState, росіяни відновили контроль над населеними пунктами Мартинівка й Мала Локня в Курській області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Мартинівку, Малу Локню та околиці.

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На жаль, сьогодні багато кадрів з Курщини, де противник продовжує просуватися.

Коментувати щось просто немає бажання. Головне зараз – це життя тих, хто виконує задачі до останнього".

Деталі: Підтвердження цієї інформації від представників військового командування немає.

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Що передувало: 7 березня стало відомо, що російська армія прорвалася через український рубіж оборони південніше Суджі в Курській області. Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію.

Зранку 8 березня близько сотні військовослужбовців російської армії пройшли газопроводом до позицій Сил оборони в районі Суджі.

Увечері 8 березня в Генштабі ЗСУ заявили, що ситуація в Курській області під контролем командування, інформація щодо масованого прориву росіянами кордону України на Сумщині не відповідає дійсності, а в Суджі російські спецпризначенці, які раніше перемістилися по газопроводу, несуть "дуже великі" втрати.