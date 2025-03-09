Перші добровольці за програмою "18-24" склали присягу

Перші добровольці віком від 18 до 24 років склали присягу й служитимуть за новими умовами контракту для цієї вікової категорії.

Джерело: Сухопутні війська ЗС України

Дослівно: "Перші військовослужбовці за контрактом "18-24" склали присягу у 10-й гірсько-штурмовій бригаді ("Едельвейс" – ред.)

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Тепер вони – частина однієї з найпотужніших бригад Сухопутних військ…

Попереду – навчання, випробування і, зрештою, Перемога!".

Що передувало: Кабінет міністрів 11 лютого затвердив порядок контрактів на один рік для добровольців віком від 18 до 24 років, що передбачає отримання 1 млн гривень одноразової грошової допомоги.

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У Міноборони заявили, що добровольці віком 18-24 років, які приєдналися до війська ще до нових умов контракту, теж можуть отримати мільйон гривень.

Станом на 17 лютого, тобто за перші 6 днів, понад 10 тисяч звернень на добровільний річний контракт у Збройних силах України для 18-24-річних зафіксували в мобільному застосунку "Резерв+".

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