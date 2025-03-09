Двоюрідний брат Венса 2,5 роки воював за Україну у складі "Вовків Да Вінчі" – ЗМІ

Двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса, Нейт Венс, після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році добровольцем долучився до ЗСУ і 2,5 роки воював у складі батальйону "Вовки Да Вінчі".

Джерело: Суспільне з посиланням на французьку газету Le Figaro

Деталі: Видання вказує, що 47-річний Нейт, який родом зі штату Техас, був в Україні три роки, з яких два з половиною провів на фронті. Чоловік брав участь у боях за Куп’янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ. Однак він пішов з українського війська на початку січня 2025 року, незадовго до інавгурації свого двоюрідного брата на посаді віцепрезидента.

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Коли Нейт почув, як його кузен сперечався з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому 28 лютого, він розлютився.

Пряма мова Нейта Венса: "Джей Ді – хороший, розумний хлопець. Коли він критикував допомогу Україні, я думав, що це тому, що він повинен догодити певному електорату, що це політична гра. Але те, що вони (Джей Ді Венс і Дональд Трамп – ред.) зробили із Зеленським, було засідкою з абсолютною недобросовісністю".

Деталі: Двоюрідний брат віцепрезидента США критикує його позицію та зазначає, що "розчарований".

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"Я був розчарований. Коли Джей Ді виправдовував свою недовіру до Зеленського тими "звітами", які він бачив, я думав, що задихнуся. Я міг би сказати йому правду, без удавання, без особистої зацікавленості. Він ніколи не намагався дізнатися більше", – каже чоловік.

Нейт розповів, що кілька разів намагався зв'язатися зі своїм кузеном. Він навіть залишив повідомлення в офісі Венса, однак відповіді не отримав.

Двадцять років тому Нейт Венс служив у морській піхоті, але після того, до 2022 року, жив цивільним життям. Він будував карʼєру в нафтової компанії, а соцмережі чоловіка показують його як людину з республіканськими переконаннями.

Нейт і Джей Ді – двоюрідні брати. Мати віцепрезидента США, Беверлі – сестра батька Нейта, Джеймса.

Що передувало: Віцепрезидент США Джей Ді Венс став активним учасником суперечки президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі 28 лютого, після якої було зірвано підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Після цього Венсу в США влаштовували протести через його ставлення до України.

8 березня Венс поскаржився, що проукраїнські протестувальники переслідували його під час прогулянки з донькою.

За даними ЗМІ, Венс схильний займати більш жорстку позицію в розмовах щодо угоди з Україною про видобуток корисних копалин, ніж президент Дональд Трамп.

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