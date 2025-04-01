Агенти РФ планували теракти на Дніпропетровщині: підрив пікапа ЗСУ та вибух у ТЦК – СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала двох агентів Росії, які планували два теракти на Дніпропетровщині, зокрема підрив пікапа ЗСУ та вибух біля Територіального центру комплектування у Нікопольському районі.

Джерело: СБУ

Дослівно: "За матеріалами справи, першою ціллю виконавців був пікап мобільної вогневої групи ЗСУ. Терористи мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під авто і підірвати його за допомогою виклику на телефон, що був прикріплений до вибухівки".

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Деталі: Правоохоронці повідомили, що у разі успіху першого теракту, завербовані агенти планували наступний – підготувати вибух біля центрального входу до будівлі ТЦК у Нікопольському районі.

Фото: СБУ

Обидва агенти були затримані під час спорядження саморобного вибухового пристрою та проведення дорозвідки поблизу пікапа мобільної вогневої групи ЗСУ.

У затриманих виявлено 3 кг вибухової речовини з детонатором, захованих у каністрі з металевими гайками.

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За даними слідства, зловмисниками виявилися двоє місцевих жителів, один з яких має кримінальне минуле.

Фото: СБУ

Обидва чоловіки потрапили під увагу російських спецслужб через пошук "легких" грошей на Телеграм-каналах.

Вони перебувають під вартою, їм оголосили підозру у готуванні до вчинення терористичного акту, чоловікам загрожує до 12 років тюрми.

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