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Агенти РФ планували теракти на Дніпропетровщині: підрив пікапа ЗСУ та вибух у ТЦК – СБУ

Степан ГафткоВівторок, 1 квітня 2025, 10:52
Агенти РФ планували теракти на Дніпропетровщині: підрив пікапа ЗСУ та вибух у ТЦК – СБУ
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала двох агентів Росії, які планували два теракти на Дніпропетровщині, зокрема підрив пікапа ЗСУ та вибух біля Територіального центру комплектування у Нікопольському районі.

Джерело: СБУ

Дослівно: "За матеріалами справи, першою ціллю виконавців був пікап мобільної вогневої групи ЗСУ. Терористи мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під авто і підірвати його за допомогою виклику на телефон, що був прикріплений до вибухівки".

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Деталі: Правоохоронці повідомили, що у разі успіху першого теракту, завербовані агенти планували наступний – підготувати вибух біля центрального входу до будівлі ТЦК у Нікопольському районі.

 
Фото: СБУ

Обидва агенти були затримані під час спорядження саморобного вибухового пристрою та проведення дорозвідки поблизу пікапа мобільної вогневої групи ЗСУ. 

У затриманих виявлено 3 кг вибухової речовини з детонатором, захованих у каністрі з металевими гайками. 

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За даними слідства, зловмисниками виявилися двоє місцевих жителів, один з яких має кримінальне минуле. 

 
Фото: СБУ

Обидва чоловіки потрапили під увагу російських спецслужб через пошук "легких" грошей на Телеграм-каналах.

Вони перебувають під вартою, їм оголосили підозру у готуванні до вчинення терористичного акту, чоловікам загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо:

  • 21 березня У Тернополі правоохоронці затримали 14-річну школярку, яку окупанти завербували для теракту біля райвідділу поліції, шантажуючи її та погрожуючи публікацією відвертих фото в інтернет.
  • 26 березня Служба безпеки попередила подвійний теракт біля ТЦК у Тернополі, який готувала завербована спецслужбами РФ пара співмешканців з Полтавщини. 
  • 27 березня СБУ затримала агента спецслужб Росії, якого окупанти намагалися використати для теракту біля Херсонського територіального центру комплектування, дистанційно підірвавши вибухівку разом із виконавцем.

СБУДніпропетровська областьдиверсанти
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