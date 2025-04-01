Агенти РФ планували теракти на Дніпропетровщині: підрив пікапа ЗСУ та вибух у ТЦК – СБУ
Контррозвідка Служби безпеки затримала двох агентів Росії, які планували два теракти на Дніпропетровщині, зокрема підрив пікапа ЗСУ та вибух біля Територіального центру комплектування у Нікопольському районі.
Джерело: СБУ
Дослівно: "За матеріалами справи, першою ціллю виконавців був пікап мобільної вогневої групи ЗСУ. Терористи мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під авто і підірвати його за допомогою виклику на телефон, що був прикріплений до вибухівки".
Деталі: Правоохоронці повідомили, що у разі успіху першого теракту, завербовані агенти планували наступний – підготувати вибух біля центрального входу до будівлі ТЦК у Нікопольському районі.
Обидва агенти були затримані під час спорядження саморобного вибухового пристрою та проведення дорозвідки поблизу пікапа мобільної вогневої групи ЗСУ.
У затриманих виявлено 3 кг вибухової речовини з детонатором, захованих у каністрі з металевими гайками.
За даними слідства, зловмисниками виявилися двоє місцевих жителів, один з яких має кримінальне минуле.
Обидва чоловіки потрапили під увагу російських спецслужб через пошук "легких" грошей на Телеграм-каналах.
Вони перебувають під вартою, їм оголосили підозру у готуванні до вчинення терористичного акту, чоловікам загрожує до 12 років тюрми.
Нагадаємо:
- 21 березня У Тернополі правоохоронці затримали 14-річну школярку, яку окупанти завербували для теракту біля райвідділу поліції, шантажуючи її та погрожуючи публікацією відвертих фото в інтернет.
- 26 березня Служба безпеки попередила подвійний теракт біля ТЦК у Тернополі, який готувала завербована спецслужбами РФ пара співмешканців з Полтавщини.
- 27 березня СБУ затримала агента спецслужб Росії, якого окупанти намагалися використати для теракту біля Херсонського територіального центру комплектування, дистанційно підірвавши вибухівку разом із виконавцем.